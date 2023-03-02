Федеральная полиция Австралии запускает кампанию по повышению осведомленности об иностранном вмешательстве

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После кибератак на Optus и Medibank премьер-министр Энтони Албанизи обеспокоен тем, что Австралия не имеет реального эффективного реагирования на киберинциденты, и иностранные субъекты могут попытаться воспользоваться этим.





"Это действительно быстро развивающаяся угроза. И слишком много лет Австралия отставала в этом вопросе. Наше правительство намерено изменить это."





Правительство запустило новую стратегию по кибербезопасности, и планирует создать новое национальное киберагентство и должность координатора при Министерстве внутренних дел.





Министр кибербезопасности Клэр О'Нил говорит, что у Управления связи Австралии также будет больше полномочий для вмешательства в любые будущие нарушения.





"Нам абсолютно необходимо лучше координировать работу внутри правительства. У нас есть целый ряд ведомств, которые делают действительно важную работу, и в обществе есть много людей, которые делают многое для кибербезопасности. Проблема в том, что на данный момент они все гребут в разные стороны. Нам нужен координатор в правительстве, чтобы вся эта работа способствовала улучшению кибербезопасности Австралии."





Озабоченность вызывают не только хакерские атаки из-за рубежа, но и иностранное вмешательство.





Заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Крисcи Барретт говорит, что это преступление может принимать разные формы.





"В нашем видении, иностранное вмешательство обычно представляет собой угрозы и запугивание, которые либо финансируются, либо ведутся, либо контролируются иностранным правительством. Они нацелены на наше общество, в частности на сообщества, представляющие разные культуры и языки. Например, иностранное правительство может направить своего представителя на общественное обсуждение или собрание общественной группы, чтобы отчитаться о том, кто говорит о нем на таких собраниях. Это могут быть личные угрозы или угрозы по телефону в связи с комментариями, которые отдельные члены сообщества могут озвучивать в отношении иностранного правительства или его политики."





Федеральная полиция теперь напрямую обращается к мультикультурной Австралии, на фоне опасений, что сообщества все чаще становятся мишенью, а о преступлениях сообщают в полицию недостаточно.





Крисси Барретт говорит, что федеральная полиция запускает образовательную программу и информационные бюллетени на 30 языках, включая русский, чтобы побудить австралийцев с мигрантским корнями сообщать властям об угрозах.





"По нашим оценкам, взаимодействие с сообществами на местном уровне это лучший для нас путь, потому что мы понимаем, что некоторые из сообществ, люди их тех сообществ, переехали из стран с низким уровнем доверия к полиции. И мы не хотим, чтобы они чувствовали то же самое в Австралии."





Сенатор Джеймс Патерсон является представителем Коалиции по кибербезопасности.





Он говорит, что Коалиция разделяет беспокойство правительства и федеральной полиции по поводу национальной безопасности.





"Крайне важно, чтобы мы держали под контролем угрозы иностранного вмешательства. Особенно в том виде, в котором оно влияет на диаспоры, многие их которых подвергаются серьезным и постоянным преследованиям и принуждению со стороны иностранных, авторитарных правительств. Это совершенно неприемлемо, Австралия и Федеральная полиция обязаны их защитить."





Сенатор Патерсон говорит, что, хотя повышение осведомленности приветствуется, он хочет хотел бы видеть более активный контроль за соблюдением существующих законов со стороны федеральной полиции.





"С момента принятия реформ в 2018 году только одному человеку было предъявлено обвинение в иностранном вмешательстве. Это трудно увязать с заявлениями генерального директора австралийской разведки Майка Берджесса о том, что шпионаж и иностранное вмешательство являются нашей главной проблемой безопасности и находятся на более высоком уровне, чем даже в разгар холодной войны. Таким образом, эта долгожданная кампания по повышению осведомленности должна соответствовать более активному контролю за соблюдением существующих законов со стороны полиции."





Федеральная полиция говорит, что делает все возможное.





"Хотя у нас есть законодательство — и это здорово, потому что во многих странах нет такого конкретного законодательства в отношении иностранного вмешательства — это сложный тип преступления, против которого необходимо собрать доказательства, которые бы достигали порога для возбуждения уголовного дела."





Между тем, фокус на кибербезопасности как проблеме национальной безопасности продолжается.





Правительство выпустило на обсуждение проект по кибербезопасности. В нем, по словам Энтони Албанизи, изложена семилетняя стратегия, которую его кабинет намерен начать внедрять со следующего года.



