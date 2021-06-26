Фотография Александра Богатырева - в списке финалистов конкурса WISPAA

На этой неделе организация Women Sport Australia объявила список финалистов конкурса #WISPAA - Women in Sport Photo Action Awards.





Конкурс был впервые запущен в 2019 году, чтобы показать австралийских спортсменок в качестве образцов для подражания и лидеров. Жюри во главе с министром спорта Ричардом Колбеком отобрало 15 финалистов в категории профессиональных фотографов и 15 - в любительской съемке. Победителей объявят 6 июля.





Одним из финалистов-любителей стал Александр Богатырев с фотографией своей дочери - чемпионки Австралии по художественной гимнастике 2018 и 2019 года Александры Кирой-Богатыревой.

В интервью SBS Russian Александр рассказал о том, как был сделан этот снимок, а также о своем пути к фотографии, основной профессии (Александр руководит исследовательской лабораторией в Alfred Hospital) и диджейском прошлом.





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