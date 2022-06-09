Александр Сырица про жизнь под бомбежками в Харькове и сложный путь домой в Мельбурн

Aleksander from Melbourne in front of bombed stadium in Kharkiv

Source: Supplied by Aleksander Syritsa

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Война застала Александра Сырицу в Харькове. Он рассказал SBS Russian про то, как помогал жителям Харькова под бомбежками и про то, как в итоге выезжал из Украины один на машине с белорусскими номерами.

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