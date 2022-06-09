Александр Сырица про жизнь под бомбежками в Харькове и сложный путь домой в Мельбурн

Александр Сырица про жизнь под бомбежками в Харькове и сложный путь домой в МельбурнPlay13:53 Source: Supplied by Aleksander SyritsaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.64MB) Война застала Александра Сырицу в Харькове. Он рассказал SBS Russian про то, как помогал жителям Харькова под бомбежками и про то, как в итоге выезжал из Украины один на машине с белорусскими номерами.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод