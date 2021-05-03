Александр Виноградов: "Расскажите мне сказку, в которую я захочу поверить!"

Opera singer Alexander Vinogradov

Opera singer Alexander Vinogradov Source: OPERA DE MONTE-CARLO

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В Мельбурне открывается очередной сезон Австралийской оперы. Правда, на этот раз будут показаны всего две постановки, но зато какие! Это шедевры Верди "Аида" и "Эрнани", и в обеих поет Александр Виноградов, с которым мы записали интервью в Мельбурнском оперном театре.

В материале были использованы фрагменты из арии Руиса де Сильва, оперы Верди "Эрнани" в исполнении Александра Виноградова. Запись: Opera de Monte Carlo, 2014 г.
Opera singer Alexander Vinogradov
Opera singer Alexander Vinogradov Source: Photo Credit: Polina Plotnikova


Больше информации об операх "Аида" и "Эрнани" в Мельбурне можно найти
здесь
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