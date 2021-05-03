Александр Виноградов: "Расскажите мне сказку, в которую я захочу поверить!"

В материале были использованы фрагменты из арии Руиса де Сильва, оперы Верди "Эрнани" в исполнении Александра Виноградова. Запись: Opera de Monte Carlo, 2014 г. Opera singer Alexander Vinogradov Source: Photo Credit: Polina Plotnikova





Больше информации об операх "Аида" и "Эрнани" в Мельбурне можно найти здесь .





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