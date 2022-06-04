В Мельбурне состоялось открытие мурала, посвященного Алексею Навальному

Petr Kuzmin

Source: Photo by Petr Kuzmin

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Интервью с Петром Кузьминым, организатором создания графики с Алексеем Навальным на Hosier Lane в Мельбурне и модератором группы в Facebook "Адекватные Австралия и Новая Зеландия".

В интервью Петр рассказал о том:
  • как пришла идея создать мурал, с какими сложностями они столкнулись; 
  • как искали художника;
  • сколько по времени заняло создание мурала;
  • как прошло торжественное открытие мурала, посвященного Алексею Навальному. 
  • как долго продержится мурал;
  • и почему в Австралии необходимо поддерживать движения, выступающие против Путина и его окружения.

Petr Kuzmin
Navalny’s mural appears on a wall in Hosier Lane on 4 June. Source: Supplied by Petr Kuzmin


 

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