В Мельбурне состоялось открытие мурала, посвященного Алексею Навальному

В интервью Петр рассказал о том:



как пришла идея создать мурал, с какими сложностями они столкнулись;

как искали художника;

сколько по времени заняло создание мурала;

как прошло торжественное открытие мурала, посвященного Алексею Навальному.

как долго продержится мурал;