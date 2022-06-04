В Мельбурне состоялось открытие мурала, посвященного Алексею Навальному

В интервью Петр рассказал о том:
- как пришла идея создать мурал, с какими сложностями они столкнулись;
- как искали художника;
- сколько по времени заняло создание мурала;
- как прошло торжественное открытие мурала, посвященного Алексею Навальному.
- как долго продержится мурал;
- и почему в Австралии необходимо поддерживать движения, выступающие против Путина и его окружения.
Navalny’s mural appears on a wall in Hosier Lane on 4 June. Source: Supplied by Petr Kuzmin
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