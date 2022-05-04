Все четыре крупных банка Австралии приняли полное повышение ставки на 0,25 процентного пункта

Australia's 'big four' banks ANZ, Westpac, the Commonwealth Bank (CBA) and the National Australia Bank (NAB) have all passed on the RBA's interest rate hike in full.

금리 인하에는 더디고 인상에는 발 빠른 은행들 Source: AAP / Joel

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Все четыре крупных банка Австралии приняли полное повышение ставки на 0,25 процентного пункта держателям ипотечного кредита после того, как центральный банк страны впервые за более чем десятилетие повысил ставку по наличным деньгам.

ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ ЗДЕСЬ:

NAB присоединился к Commonwealth Bank, ANZ и Westpac в повышении процентной ставки для клиентов

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