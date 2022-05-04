Все четыре крупных банка Австралии приняли полное повышение ставки на 0,25 процентного пунктаPlay05:19금리 인하에는 더디고 인상에는 발 빠른 은행들 Source: AAP / JoelGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.88MB) Все четыре крупных банка Австралии приняли полное повышение ставки на 0,25 процентного пункта держателям ипотечного кредита после того, как центральный банк страны впервые за более чем десятилетие повысил ставку по наличным деньгам.ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ ЗДЕСЬ:NAB присоединился к Commonwealth Bank, ANZ и Westpac в повышении процентной ставки для клиентовСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод