День неограниченных возможностей пройдет в рамках открытого чемпионата Австралии в 2023 году

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Роберт Флетчер в жизни не любил ничего сильнее, чем теннис. Но 14 лет назад, когда он потерял зрение, он думал, что его дни на корте остались позади.





"Я начал заниматься теннисом для незрячих около полутора лет назад. Я играю в Уильямстауне. Нас там трое играющих, и мы получаем много поддержки от теннисных федераций Виктории и Австралии на соревнованиях и местного, и национального уровня."





Сегодня 49-летний Флетчер регулярно играет в теннис для незрячих.





В этом виде спорта игроки используют теннисный мяч, который больше обычного по размеру. Внутри такого мяча - звенящие бубенчики, чтобы игроки могли слышать его движение.





"Сам корт - обычный теннисный корт с видоизмененными задней линией и линией подачи ."





Теннис для незрячик один из многих доступных видов тенниса, которые будут представлены в следующем месяце во время открытого чемпионата Австралии по теннису. День всех возможностей пройдет впервые 24 января, на второй неделе основной сетки турнира. В этот день люди с нарушениями слуха, двигательными, сенсорными или интеллектуальными нарушениями также смогут поиграть в теннис.





Даниэль Гашайт - глава игроков с ограниченными возможностями здоровья в Теннисной федерации Австралии.





"Я думаю, это потрясающая площадка для того, чтобы показать, что мы делаем, и для людей придти и сказать "Эй я могу взять ракетку, поиграть и весело провести день на открытом чемпионате Австралии по теннису."





Австралийский теннисист на инвалидной коляске Хит Дэвидсон - третий в мировом рейтинге. По его словам, проведение такого мероприятия на турнире большого шлема - замечательная возможность.





"24 января, я думаю, мы увидим не только теннис на колясках, но и теннис для незрячих, и людей с интеллектуальными нарушениями. Все прекрасно проведут время и, я надеюсь, желающие примут участие."





Впервые за многие годы, в этом чемпионате Австралии не будет участвовать Дилан Олкотт, бывший чемпион большого шлема на колясках и обладатель титула "Австралиец года". Олкотт говорит, что День всех возможностей также дает безопасное пространство и болельщикам с ограниченными возможностями здоровья.





"Продажа билетов, сидячие места, даже посты в социальных сетях должны быть доступны для людей, чтобы они могли видеть и понимать, что происходит. Маленькие вещи, о которых вы можете даже не думать."





В этом году открытый чемпионат Австралии представит расширенную сетку на турнире на колясках.





А Роберт Флетчер надеется, что наступит день, когда и другие виды тенниса, такие как теннис для незрячих, будут представлены отдельными соревнованиями на турнире большого шлема.



