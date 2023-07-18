Почти 600 людям предъявлены обвинения в результате рейда полиции НЮУ по предотвращению домашнего насилия

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Пять женщин, как сообщается, были убиты своими партнерами в Австралии за последние несколько дней.





За этот год в результате домашнего и семейного насилия погибли 32 женщины.





Полиция Нового Южного Уэльса арестовала 592 человека за преступления, связанные с домашним насилием, в ходе четырехдневной операции, получившей название Amarok.





Заместитель комиссара полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьон говорит, что 139 из арестованных были одними из самых опасных преступников штата, обвиняемых в домашнем насилии.





«Люди, которые совершают преступления, связанные с домашним и семейным насилием, — это трусы. Они будут прятаться, они сделают все, чтобы скрыться от полиции. И именно поэтому Amarok действительно сосредоточена на стратегиях, чтобы найти их».





Было предъявлено более тысячи обвинений, а также изъяты наркотики, огнестрельное и другие типы оружия.





Полиция сообщает, что операция усложняется тем, что насилие в семье – это тот вид преступления, которое часто совершается в тишине.





Мэл Ланьон говорит, что сообщение о случаях насилия играет решающую роль в борьбе с этим типом преступлений.





«Это одно из тех преступлений, которые мы считаем тихим преступлением. Это происходит там, где люди не понимают этого, и также существовала стигма. И мы знаем, что жертвы боялись рассказать об этом. Домашнее и семейное насилие является самой большой проблемой для общества. Это одно из тех преступлений, которые вы часто можете не замечать. Нам нужно, чтобы об этом сообщали, и нам нужно, чтобы все сообщество поддержало нас и помогло нам решить эту проблему».





Это третий раунд операции Amarok.





К разочарованию полиции, один человек, арестованный в январе, уже вышел из тюрьмы и обвиняется в повторном нарушении закона.





Почти половина всех распоряжений о домашнем насилии, вынесенных в Новом Южном Уэльсе, нарушаются.





В настоящее время в штате рассматривают возможность введения более строгих наказаний до пяти лет лишения свободы.





Тара Хантер из Full Stop Australia говорит, что это решение может спасти много жизней.





«На данный момент мы абсолютно точно видим рост числа убийств в этом году. И у нас одни и те же разговоры. У нас есть консультации, у нас идут обсуждения, но на самом деле нам нужны действительно срочные ресурсы, не только в полицейской сфере, нам также нужен ответ правосудия, который создает некоторую ответственность. Если мы подумаем о сегодняшних арестах: важно, что произойдет с людьми с точки зрения приговора, и это действительно важный аспект обеспечения безопасности людей».





По стране почти 10 женщин в день госпитализируют с травмами, полученными от их интимного партнера.





По оценкам, насилие обходится стране в 26 миллиардов долларов в год и связано с определенным полом по частоте случаев.





По данным Бюро статистики, австралийские женщины в три раза чаще, чем мужчины, подвергаются домашнему насилию.





Каждая третья женщина в течение жизни сталкивается с физическим насилием, а каждая пятая подвергается сексуальному насилию.





Г-жа Хантер говорит, что преступник может быть ближе, чем мы думаем.





«Из опросов в обществе мы знаем, что люди на самом деле признают, что домашнее и семейное насилие является проблемой. Но они думают, что это не происходит в их районе или на их рабочем месте. Но мы знаем, что насилие затрагивает каждую четвертую женщину в той или иной форме с 15-летнего возраста. То есть это кто-то в вашем районе, это кто-то на вашем рабочем месте. И мы уверены, что важная часть в решении проблемы – это образование, мы знаем, что неравенство порождает насилие».





Домашнее и семейное насилие составляет до 60 процентов всей работы полиции.



