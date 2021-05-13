"Я аутистка? Да, я аутистка"

Yana Amur, Melbourne

Source: Supplied by Yana Amur (@amur_cure)

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Откровенный разговор с Яной Амур из Мельбурна о ее пути к осознанию, пониманию и принятию своего диагноза аутизм, который она получила уже во взрослом возрасте.

Некоторые цитаты из интервью с Яной:

"Дети с ADHD (СДВГ) никуда не деваются, а вырастают во взрослых, у которых проблемы уже переходят в другие сферы."

"Я подумала - а что, если это ОНО, и я не буду давить на себя там, где у меня сложности?"

"Моя нервная система просто не выносила эти мои планы покорения мира, и я стала к себе чуть гибче относиться."

Слушайте интервью в аудио плеере наверху страницы.

Также мы поговорили о том,

  • почему даже простой поход в торговый центр может вызвать тяжелые переживания у человека с РАС (расстройством аутического спектра);
  • как период пандемии и локдауны помогли Яне лучше понять себя и свой диагноз;
  • как общество может стать более принимающим для человека с РАС;
  • и другое.
Официальную информацию про расстройства аутического спектра можно найти на сайте организации
Autism Spectrum Australia.


Также обращаем ваше внимание на то, что это интервью - не беседа со специалистом, а лишь личный опыт девушки, которой поставили диагноз аутизм. Для диагностики обращайтесь к специалисту.

Если вам или ваших знакомым нужна психологическая поддержка, то вы можете позвонить:

Lifeline: 13 11 14

Beyond Blue: 1300 22 46 36

Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?

Перейдите 
по этой ссылке
, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:

ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!

 

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод