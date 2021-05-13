"Я аутистка? Да, я аутистка"

Некоторые цитаты из интервью с Яной:
"Дети с ADHD (СДВГ) никуда не деваются, а вырастают во взрослых, у которых проблемы уже переходят в другие сферы."
"Я подумала - а что, если это ОНО, и я не буду давить на себя там, где у меня сложности?"
"Моя нервная система просто не выносила эти мои планы покорения мира, и я стала к себе чуть гибче относиться."
Слушайте интервью в аудио плеере наверху страницы.
Также мы поговорили о том,
- почему даже простой поход в торговый центр может вызвать тяжелые переживания у человека с РАС (расстройством аутического спектра);
- как период пандемии и локдауны помогли Яне лучше понять себя и свой диагноз;
- как общество может стать более принимающим для человека с РАС;
- и другое.
Официальную информацию про расстройства аутического спектра можно найти на сайте организации
Также обращаем ваше внимание на то, что это интервью - не беседа со специалистом, а лишь личный опыт девушки, которой поставили диагноз аутизм. Для диагностики обращайтесь к специалисту.
Если вам или ваших знакомым нужна психологическая поддержка, то вы можете позвонить:
Lifeline: 13 11 14
Beyond Blue: 1300 22 46 36
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