"Я аутистка? Да, я аутистка"

Некоторые цитаты из интервью с Яной:





"Дети с ADHD (СДВГ) никуда не деваются, а вырастают во взрослых, у которых проблемы уже переходят в другие сферы."





"Я подумала - а что, если это ОНО, и я не буду давить на себя там, где у меня сложности?"





"Моя нервная система просто не выносила эти мои планы покорения мира, и я стала к себе чуть гибче относиться."





Слушайте интервью в аудио плеере наверху страницы.





Также мы поговорили о том,





почему даже простой поход в торговый центр может вызвать тяжелые переживания у человека с РАС (расстройством аутического спектра);

как период пандемии и локдауны помогли Яне лучше понять себя и свой диагноз;

как общество может стать более принимающим для человека с РАС;

и другое.

Официальную информацию про расстройства аутического спектра можно найти на сайте организации Autism Spectrum Australia.





Также обращаем ваше внимание на то, что это интервью - не беседа со специалистом, а лишь личный опыт девушки, которой поставили диагноз аутизм. Для диагностики обращайтесь к специалисту.





Если вам или ваших знакомым нужна психологическая поддержка, то вы можете позвонить:





Lifeline: 13 11 14





Beyond Blue: 1300 22 46 36





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