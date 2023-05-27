Невозможный выбор: отдать питомца или остаться бездомным

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Аренда жилья является для многих единственной возможной опцией.





Австралийское бюро статистики сообщает, что почти треть (31 процент) австралийцев жили в арендованном жилье в 2019/2020 году.





В условиях роста арендной платы и сильной конкуренции за недвижимость потенциальные арендаторы с домашними животными сталкиваются с дополнительными сложностями при поиске жилья.





Бонни Хук говорит, что несколько лет назад оказалась в такой непростой ситуации.





" Да, нам пришлось найти новых хозяев для Арчи (их собаки) через организацию Dachshund rehoming, чтобы мы могли переехать в другое место,где нам разрешено было жить только без питомца".





Ситуации, подобные этой, в будущем должны сать менее распространенными, как надеются члены парламента.





Законы об аренде жилья в Новом Южном Уэльсе по-прежнему допускают включение в договоры аренды общих положений о запрете содержания домашних животных- - 'no pets' , поэтому арендодатели могут отклонять запросы на приобретение домашнего животного арендатором по любой причине или вообще без таковой.





Представитель партии Animal Justice (Справедливость для животных) Эмма Херст хочет видеть изменения.





"Это ставит людей перед невозможным выбором: либо быть с крышей над головой, либо остаться со своими животными. Конечно, когда кто-то решает отказаться от животного, то высока вероятность, что это животное окажется в переполненном приюте и существует вероятность того, что животное усыпят".





Эмма Херст утверждает, что некоторые люди даже остаются на улице, потому что не могут найти место, где можно жить со своими животными-компаньонами.





Она говорит, что пришло время усовершенствовать систему.





"Такая система способствовала бы благополучию животных, уменьшала бы показатели бездомности и имела бы значительные преимущества для психического благополучия. Но система устроена иначе. В отличие от других штатов, наши законы об аренде по-прежнему позволяют арендодателям запрещать заселение с животными, что серьезно ограничивает количество предложений по аренде жилья на рынке для людей с домашними питомцами".





Министр жилищного строительства штата Роуз Джексон говорит, что она с пониманием относится к словам г-жи Херст.





Министр рассказала, что она поговорила с несколькими людьми, которые остались без крова после того, как не смогли арендовать недвижимость со своим домашним животным.





"Мы знаем, что домашние животные — это больше, чем просто приятная вещь или роскошь. Для многих людей, особенно уязвимых людей, которые не имеют уверенности в том, что у них будет крыша над головой и которые переживают одиночество, питомцы для них являются невероятно важным компаньоном. Они являются частью семьи".





Роуз Джексон говорит, что правительство Нового Южного Уэльса уже работает над изменениями в существующих законах.





"Мы знаем, что слишком сложно найти доступный вариант аренды, где вы можете жить со своим питомцем. Мы уже объявили, взяли на себя обязательство и работаем над реализацией реформы, чтобы облегчить людям, снимающим жилье, на рынке частной аренды, иметь домашнее животное".





Изменения также наблюдаются в других штатах и территориях.





Тасмания и Квинсленд недавно предприняли шаги, чтобы затруднить вводить запрет на содержание домашних животных в арендуемой недвижимости, но разрешение на это от домовладельцев все еще необходимо.





В штате Виктория разрешение также необходимо запрашивать, но домовладельцам нужна веская причина, чтобы отказать, а животные, которые классифицируются как собаки-помощники, вообще не рассматриваются в категории животных.





Исполнительный директор Better Renting Джоэл Дигнам говорит, что арендаторам, у которых есть животные-компаньоны, по-прежнему тяжело, и облегчить им жизнь - это важный шаг.





"Это может показаться мелочью, в то время как люди сталкиваются с множеством других проблем при аренде помещений, таких как доступность. Но домашние животные являются частью семей, и одна из действительно грустных ситуаций на жестком рынке аренды заключается в том, что люди вынуждены терять своих питомцев, не имея возможности сохранить животное в семье. А это может иметь большое значение, когда арендатор пытается обустроиться на новом месте и сделать арендуемое помещение настоящим домом".





Но Джоэл Дигнам говорит, что изменение закона — это только первый шаг, и что полное прекращение беспричинных выселений было бы следующим логическим шагом.



