Выпускница Анна Кувяткина: первый в штате результат по русскому на HSC

Anna Kuvyatkina, the best results in Russian in HSC 2020

Anna Kuvyatkina Source: Submitted by Anna Kuvyatkina

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Выпускница Анна Кувяткина в этом году получила лучший результат за экзамен по русскому языку в Новом Южном Уэльсе. Она рассказала о том, что помогло ей сохранить русский язык на таком высоком уровне. Также мы поговорили с педагогом Ани Марией Лобыцыной, которая дала советы тем, кто только выбирает предметы в старших классах.

В интервью педагог русского языка из "NSW School of Languages" Мария Владимировна Лобыцына предлагает всем, у кого есть вопросы по выбору русского для сдачи на выпускных экзаменах, обращаться к ней по emailmaria.lobytsyna1@det.nsw.edu.au или по телефону (02) 93814885.
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