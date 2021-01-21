В интервью педагог русского языка из "NSW School of Languages" Мария Владимировна Лобыцына предлагает всем, у кого есть вопросы по выбору русского для сдачи на выпускных экзаменах, обращаться к ней по email: maria.lobytsyna1@det.nsw.edu.au или по телефону (02) 93814885.
Выпускница Анна Кувяткина: первый в штате результат по русскому на HSC
Anna Kuvyatkina Source: Submitted by Anna Kuvyatkina
Выпускница Анна Кувяткина в этом году получила лучший результат за экзамен по русскому языку в Новом Южном Уэльсе. Она рассказала о том, что помогло ей сохранить русский язык на таком высоком уровне. Также мы поговорили с педагогом Ани Марией Лобыцыной, которая дала советы тем, кто только выбирает предметы в старших классах.
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