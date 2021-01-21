Выпускница Анна Кувяткина: первый в штате результат по русскому на HSC

В интервью педагог русского языка из " NSW School of Languages " Мария Владимировна Лобыцына предлагает всем, у кого есть вопросы по выбору русского для сдачи на выпускных экзаменах, обращаться к ней по email : maria . lobytsyna 1@ det . nsw . edu . au или по телефону (02) 93814885.

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