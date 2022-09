Settlement guide. Дородовой уход в Австралии

Highlights В 2019 году 77 процентов женщин получали дородовой уход в течение первых трех месяцев беременности.

Женщины, родившиеся за границей, и молодые женщины реже обращаются за дородовым уходом в первые три месяца.

Регулярные осмотры могут предотвратить ранние осложнения, такие как гипертония и диабет при беременности.

Дородовой уход (antenatal care) направлен на улучшение здоровья и профилактику заболеваний как у беременной женщины, так и у ребенка.





Исполнительный директор Мультикультурного центра женского здоровья в Мельбурне д-р Адель Мердоло говорит:





«[Важно] заранее записаться на прием, как только вы узнали о беременности, и затем регулярно посещать специалиста, потому что дородовой уход помогает врачу определить, есть ли какие-либо признаки каких-либо проблем во время беременности».





Согласно данным, опубликованным Австралийским институтом здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) в 2019 году, 55 процентов женщин начали получать дородовой уход в течение первых 10 недель беременности.





Последние имеющиеся данные показывают, что женщины-мигрантки получают дородовую помощь гораздо позже, чем женщины-немигрантки.



Правительство Австралии рекомендует женщинам пройти первый прием дородового ухода в течение 10-недельного периода. Но мы знаем, что даже через 20 недель 20 процентов женщин-мигранток не имеют доступа к дородовому уходу. Д-р Адель Мердоло, исполнительный директор Мультикультурного центра женского здоровья, Мельбурн.

Эти цифры характеризуют ситуацию по всей Австралии, «но если вы посмотрите на некоторые конкретные социально и экономически неблагоприятные районы, то показатели будут еще ниже», добавила д-р Мердоло.





Она говорит, что в Австралии есть группы женщин-мигранток, которые вообще не обращаются за дородовой помощью.



Некоторые группы женщин-мигрантов в Австралии не получают дородового ухода. Source: Getty / Getty Images/Dean Mitchell По словам доктора Мердоло, есть некоторые заболевания, по которым мигрантки и беженки имеют более высокий уровень, такие как гестационный диабет, преэклампсия и более высокий уровень мертворождаемости.



Чем раньше будет выявлено это состояние или риск этого состояния, тем раньше вы сможете принять профилактические меры самостоятельно, или врач сможет оказать действительно хорошую поддержку для более поздней беременности и родов. Доктор Мердоло

Аманда Генри - доцент кафедры акушерства и гинекологии в Университете Нового Южного Уэльса (UNSW) и акушерка в St George Public Hospital и Royal Hospital for Women в Сиднее.



По ее словам, в идеале первый осмотр при беременности, который представляет собой консультацию с врачом общей практики (GP), должен проводиться в течение первых 10 недель беременности и определенно не позднее 14-й недели.





Она говорит, что рутинные тесты во время беременности включают:



ультразвуки,

анализы крови и мочи,

другие тесты, такие как скрининг шейки матки, проверка артериального давления, проверка психического здоровья.

Когда женщина впервые узнает, что беременна, чаще всего она идет к своему врачу, чтобы получить подтверждение, и... врач обычно делает первоначальную оценку. Аманда Генри, доцент кафедры акушерства и гинекологии Университета Нового Южного Уэльса.

Эти предварительные оценки обычно включают проверку артериального давления женщины и наличия у нее каких-либо заболеваний, которые могут повлиять на беременность.





Врач общей практики также назначит несколько анализов крови и мочи во время первого визита.





Затем с женщиной обсудят варианты государственного и частного ухода.



Ультразвук

Следующие УЗИ часто делаются во время беременности:



8—9 недель: тест для определения срока беременности

11—13 недель: скрининг первого триместра

18—20 недель: морфологическое сканирование

Дополнительные ультразвуки могут быть рекомендованы при беременности с высоким риском и/или для проверки роста и благополучия ребенка.

Регулярный скрининг может предотвратить ранние осложнения. Source: Getty / Getty Images/Chris Ryan Профессор Генри говорит, что единственное УЗИ, которое австралийские рекомендации по уходу при беременности рекомендуют делать каждой женщине, - это УЗИ на сроке от 18 до 20 недель.





Тем не менее, многие женщины также проходят скрининги на срок беременности и УЗИ первого триместра.



Определение срока беременности (dating scan)

Это первоначальное сканирование может определить, как протекает беременность, находится ли плод в нужном месте, внутри матки, или нет — это состояние называют внематочной беременностью.



Скрининг первого триместра

Профессор Генри объясняет, что скрининг 11-13 недель может иметь разные названия: "the neutral translucency scan", "the first trimester screening scan" или "the early anatomy scan".





«Общая цель этого ультразвука заключается в выявлении потенциальных хромосомных проблем, в частности синдрома Дауна, а также в раннем изучении основных структур ребенка, таких как очень раннее развитие мозга, почек, очень раннее развитие сердца», — говорит профессор Генри.





«Это первый взгляд на многие вещи, которые будут рассмотрены более подробно на УЗИ на сроке от 18 до 20 недель».



Только 50-65 процентов всех структурных аномалий у ребенка будут обнаружены при 20-недельном сканировании. Source: Getty / Getty Images/Karl Tapales

Морфологическое сканирование (morphology scan)

Морфологическое сканирование - это ультразвуковое сканирование, которое исследует множество различных областей внутри и вокруг ребенка, включая:



позвоночник,

голову и мозг,

брюшную стенку,

сердце,

желудок,

почки и мочевой пузырь,

руки, ноги, кисти и стопы,

плаценту,

пуповину,

амниотическую жидкость.

Профессор Генри говорит, что в целом от 50 до 65 процентов всех структурных аномалий у ребенка будут обнаружены при сканировании в 20 недель.





Она говорит, что нет ни одного теста, или даже комбинации тестов, которые могли бы со 100-процентной гарантией определить, что ребенок будет здоров.



Беременные женщины, которые не говорят по-английски, могут воспользоваться услугами переводчика во время дородовой консультации. Source: Getty / Getty Images/sturti Однако хороший дородовой уход может помочь выявить и предотвратить ранние осложнения и в некоторых случаях даже предотвратить мертворождение, говорит доктор Мердоло.



Существует определенный процент мертворождений, который можно предотвратить с помощью очень простых вещей, которые могут сделать мамы, которые врачи могут сделать на ранней стадии. Доктор Мердоло.

Это то, что особенно затрагивает мигранток, подчеркивает она: «В целом показатели среди мигранток выше, и есть группы с очень высоким уровнем мертворождения».





Женщины, которые не говорят по-английски, могут попросить об услугах переводчика на время дородового ухода.