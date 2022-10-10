Режиссер Маруся Сыроечковская: «Когда слышу “Россия для русских”, я всегда думаю, что “Россия для грустных”»

Бесплатная помощь
- Горячая линия помощи детям и подросткам Kids Helpline — 1800 55 1800
- Lifeline — круглосуточная психологическая помощь в кризисной ситуации — 13 11 14
- Suicide Call Back Service — если у вас появились суицидальные мысли — 1300 659 467
- Beyond Blue — в случае депрессии, тревоги или суицидальных мыслей — 1300 22 4636
- В случае опасной ситуации или угрозы для жизни звоните 000
14 октября в Сиднее начинается фестиваль документального кино . В рамках фестиваля будет представлена работа Маруси Сыроечковской . В фильме поднимаются важные вопросы о подростковой и юношеской депрессии, суициде и наркозависимости. Вопросы, которые часто замалчиваются. Показы фильма состоятся 16 и 21 октября, а также 05 ноября на фестивале-партнере DocWest в районе Parramatta.
Слушать интервью полностью
Режиссер Мария Сыроечковская в разговоре с SBS Russian в предверии премьеры ее фильма на фестивале документального кино Antenna
09:41
Полезные ссылки
Advertisement
- Национальный фонд психического здоровья молодежи . Помогает молодежи от 12 до 25 лет. Кризисная поддержка онлайн и по горячей линии; консультации при трудоустройстве и учебе; информационная платформа о психических заболеваниях; центры помощи по всей Австралии.
- Анонимный чат и поддержка для молодежи
- Межкультурный центр психического здоровья Transcultural Mental Health Centre — справочники, тесты и другая информационная поддержка по психическим заболеваниям на 50 разных языках. .
- Сервис поддержки по вопросам психического здоровья Embrace Mental Health. Национальная платформа помощи для представителей разных языковых и культурных общин Австралии. .
В SBS стартовала новая инициатива по заботе о здоровье Mind Your Health. собраны подкасты, статьи и видео о том, как сделать вас и вашу семью счастливыми и здоровыми.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .