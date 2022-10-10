Режиссер Маруся Сыроечковская: «Когда слышу “Россия для русских”, я всегда думаю, что “Россия для грустных”»

14 октября в Сиднее начинается фестиваль документального кино

. В рамках фестиваля будет представлена работа Маруси Сыроечковской

. В фильме поднимаются важные вопросы о подростковой и юношеской депрессии, суициде и наркозависимости. Вопросы, которые часто замалчиваются. Показы фильма состоятся 16 и 21 октября, а также 05 ноября на фестивале-партнере DocWest в районе Parramatta.