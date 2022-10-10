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Режиссер Маруся Сыроечковская: «Когда слышу “Россия для русских”, я всегда думаю, что “Россия для грустных”»

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Published 11 October 2022 at 8:17am
By Lera Shvets
Source: SBS

Режиссер Маруся Сыроечковская про документальный фильм «Как спасти мертвого друга», зависимость и подростковую депрессию.

Published 11 October 2022 at 8:17am
By Lera Shvets
Source: SBS
Бесплатная помощь
  • Горячая линия помощи детям и подросткам Kids Helpline — 1800 55 1800 
  • Lifeline — круглосуточная психологическая помощь в кризисной ситуации — 13 11 14
  • Suicide Call Back Service — если у вас появились суицидальные мысли — 1300 659 467  
  • Beyond Blue — в случае депрессии, тревоги или суицидальных мыслей — 1300 22 4636
  • В случае опасной ситуации или угрозы для жизни звоните 000
14 октября в Сиднее начинается фестиваль документального кино
Antenna
. В рамках фестиваля будет представлена работа Маруси Сыроечковской
«Как спасти мертвого друга»
. В фильме поднимаются важные вопросы о подростковой и юношеской депрессии, суициде и наркозависимости. Вопросы, которые часто замалчиваются. Показы фильма состоятся 16 и 21 октября, а также 05 ноября на фестивале-партнере DocWest в районе Parramatta.

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Режиссер Мария Сыроечковская в разговоре с SBS Russian в предверии премьеры ее фильма на фестивале документального кино Antenna

09:41

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    Headspace
    . Помогает молодежи от 12 до 25 лет. Кризисная поддержка онлайн и по горячей линии; консультации при трудоустройстве и учебе; информационная платформа о психических заболеваниях; центры помощи по всей Австралии. 
  • Анонимный чат и поддержка для молодежи
    ReachOut
  • Межкультурный центр психического здоровья Transcultural Mental Health Centre — справочники, тесты и другая информационная поддержка по психическим заболеваниям на 50 разных языках.
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  • Сервис поддержки по вопросам психического здоровья Embrace Mental Health. Национальная платформа помощи для представителей разных языковых и культурных общин Австралии.
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