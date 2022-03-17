Защитники жертв домашнего насилия призывают следующее федеральное правительство к выработке долгосрочных стратегий

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Каждые девять дней в Австралии совершается убийство нынешней или бывшей партнерши/партнера.





Иногда и дети гибнут от рук людей, наиболее ответственных за их безопасность.





На фоне приближающихся федеральных выборов в Австралии все чаще звучат призывы к долгосрочным инвестициям, которые бы помогли разорвать порочный круг семейного и домашнего насилия.





«Нет насилию» (No to Violence) — крупнейшая в Австралии правозащитная организация, которая предпринимает немало усилий для предотвращения насилия в семье и изменения оскорбительного и насильственного поведения.





Генеральный директор No to Violence Джеки Уотт рассказала SBS News, что пришло время сместить фокус профилактической работы от жертв домашнего насилия на тех, кто его совершает.





«Мы слишком часто видим, что в ситуациях домашнего и семейного насилия есть ожидания от женщины быть ответственной за свою собственную безопасность. Мы слышим это и в случаях сексуального насилия. "О, ей не нужно было туда ходить, ей не нужно было так одеваться". Так что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы прийти к осознанию, что на самом деле проблема не в женщинах, а в мужчинах, которые прибегают к насилию».





В своем вступительном слове на Саммите по вопросам безопасности женщин 2021 года премьер-министр Скотт Моррисон признал необходимость сосредоточиться на скрытых проблемах, приводящих к домашнему насилию.





«Единственный способ покончить с насилием — это сосредоточить наши усилия на том, чтобы в первую очередь - не допустить его. Первичная профилактика — это ключевой пункт текущего Национального плана, и он будет по-прежнему иметь основополагающее значение для нашей долгосрочной стратегии. Нам нужно изменить поведение и отношение к проблеме, чтобы остановить насилие до того, как оно начнется».





Но г-жа Уотт считает, что нынешняя система продолжает подводить жертв домашнего насилия. Она говорит, что следующий национальный план Австралии должен быть более эффективным в защите женщин и детей.





«Нам не хватает последовательной системы по всей стране. Нам не хватает возможности для людей получить помощь раньше, и мы все еще видим в среднем одно убийство каждые девять дней в Австралии. Таким образом, по всей системе наблюдаются массовые сбои».





На этой неделе организация «Нет насилию» выступила с заявлением, в котором назвала ключевые инициативы федерального финансирования, которые, по их мнению, могут иметь решающее значение для реальных изменений в сфере защиты от семейного насилия.





Одно из ключевых требований состоит в том, чтобы их национальная справочная служба для мужчин получала постоянные инвестиции.





За последние 12 месяцев более 7500 мужчин обратились в Службу за помощью, но в настоящее время финансирование программы предусмотрено только до конца июня этого года.





Дэвид Смит — консультирующий специалист Службы.





Дэвид - это его псевдоним, так как он опасается, что разговор с SBS может поставить под угрозу его личную безопасность.





Он говорит, что изменения поведения возможны лишь тогда, когда насильник действительно признает, что насилие - это неправильно, и активно ищет помощи.





«Есть мужчины, которых направляют сюда или которые посещают программы по изменению поведения, потому что это им предписано судом, или кем-то еще, и причины, по которым они делают это, не являются правильными. Мужчины, которые действительно меняют свое поведение, — это мужчины, которые действительно говорят "Да, я принимаю ответственность, я беру на себя ответственность за свои поступки и собираюсь что-то сделать с моей проблемой применения насилия"».





Джесс Хилл — писатель и журналист, которая много пишет о гендерном насилии в Австралии.





Она говорит, что одной из основных проблем является длительное ожидание, с которым сталкиваются мужчины, пожелавшие вступить в программу изменения поведения.





«Когда есть мужчины, которые беспокоятся о своем поведении или которым суд поручил посетить программу, и они не могут попасть туда в течение нескольких месяцев, то все это время эти мужчины находятся не под наблюдением. У них ресурса, где они могли бы обсудить некоторые из своих поступков и это может очень выматывать, они могут чувствовать, что не с кем поговорить об этом. По всей Австралии время ожидания, чтобы попасть в программы изменения поведения мужчин, может достигать почти целого года."





Она добавляет, что, в то время как Австралия прошла большой путь в понимании опыта жертв домашнего насилия, но в сфере понимания поведения мужчин, которые совершают насилие, мы гораздо менее продвинулись.





«На самом деле нам нужно не только быть уверенными в достаточном финансировании, но нам нужно также прийти к соглашению о том, как лучше всего решить эту проблему, и провести действительно сложную публичную дискуссию о разном жизненном опыте, происхождении и мотивации людей, которые прибегают к контролю и насилию».





Но г-жа Хилл также обеспокоена тем, что краткосрочные программы изменения поведения могут не учитывать фундаментальное отношение к насилию.





«Могут быть поведенческие изменения, которые продлятся определенное время, а затем следует регресс. Вот почему мы смотрим на эти более долгосрочные исследования, в которых вы будете наблюдать, что изменилось спустя два года после завершения программы, через пять лет, даже через десять лет? Сохранились ли изменения? Потому что я думаю, что проблема с некоторыми из этих краткосрочных программ заключается в том, что вы пытаетесь за короткое время отучить кого-то от поведения, которое было ему привычным на протяжении всей его жизни».





По оценкам, ущерб от насилия в семье для экономики составляет около 15,6 млрд долларов в год, при этом большая часть национального финансирования в настоящее время идет на оказание финансовой поддержки женщинам и детям, которые убегают от представляющих опасность партнеров.





Жаки Уотт из "Нет насилию" призывает федеральное правительство переориентировать свои усилия на долгосрочные решения.





«Если мы будем продолжать строить убежища и у нас не будет другой модели, нам по-прежнему будет необходимо строить все больше и больше убежищ. Теперь убежища будут нужны по всей Австралии, но не будет ли намного разумнее выявлять потенциальные случаи насилия, а также образовывать наших молодых людей — наших мальчиков, девочек, всех — тому, какими должны быть уважительные отношения, как обезопасить себя, а также как получить доступ к услугам и убедиться, что эти услуги доступны как можно раньше. Потому что речь идет о спасении жизней — о спасении жизней женщин и спасении жизней детей, а что может быть важнее этого?»





Если вы или кто-то из ваших знакомых пострадал от сексуального насилия, семейного или домашнего насилия, позвоните в 1800RESPECT по телефону 1800 737 732 или посетите сайт www.1800RESPECT.org.au . В угрожающей жизни ситуации звоните по номеру 000.











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