Австралийские фармацевты столкнулись с нехваткой антибиотиков

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Майк Янг работает фармацевтом 16 лет.





«Я работаю фармацевтом на рецептурных лекарствах примерно 7 лет, и мне ни разу не приходилось компановать антибиотики с нуля, потому что они легко доступны в обычных аптеках повсюду и по нормальным ценам».





Но ситуация недавно изменилась.





“Так, например, у меня была покупатель, которая побывала в пяти разных аптеках и не смогла купить эти антибиотики для своего сына и фармацевт снова обратился ко мне и сказал: «А почему бы вам не попробовать сделать состав».





Аптекари, соединяющие компоненты для лекарства, могут изготавливать антибиотики, но г-н Янг говорит, что это, как правило, делается для тех людей, которые не переносят обычные коммерческие препараты.





И тот факт, что их стали просить это делать, вызывает беспокойство.





«Это пугает, потому что, во-первых, это стоит больших денег, а во-вторых, это действительно высвечивает реальную нехватку этих основных необходимых лекарств для обычных австралийцев».





В настоящее время в Австралии наблюдается дефицит более 360 лекарств, из них на 45 - критическая нехватка.





Но Администрация терапевтических товаров (TGA) сообщает, что это меньше, чем в среднем за последние три года.





Что касается антибиотиков, 20 препаратов в списке дефицитных.





Вот что говорит глава TGA, профессор Джон Скеррит.





«Это один из самых серьезных периодов нехватки антибиотиков, и проблема в том, что, похоже, нет единого фактора, приведшего к этому. Мы, конечно, должны помнить, что в северном полушарии сейчас середина зимы, и там много грудных и других бактериальных инфекций, поэтому эта нехватка наблюдается не только в Австралии».





Проблемы с цепочками поставок и стихийные бедствия также сыграли свою роль в этом.





Говорит доктор Майкл Райт, заместитель председателя Королевского австралийского колледжа врачей общей практики в Новом Южном Уэльсе.





«Нам нужно найти для этой проблемы долгосрочное решение, чтобы пациенты могли получить доступ к антибиотикам, когда они в них нуждаются, в ограниченных обстоятельствах, когда они им нужны, и без усиления устойчивости к антибиотикам».





TGA заявляет, что принимаются несколько мер для решения этой проблемы, включая поиск подходящих альтернатив.





Снова профессор Джон Скеррит.





«С июля этого года компании будут обязаны, если они получают компенсацию от PBS, Схемы фармацевтических льгот, от них будет требоваться хранить запасы, рассчитанные на 4-6 месяцев».





TGA признает, что часть давление можно было бы уменьшить, если бы лекарства производились здесь, в Австралии, но профессор говорит, что производить их ВСЕ было бы просто невозможно.





«У нас есть реестр всех препаратов, разрешенных для использования в Австралии. Если посмотреть на лекарства в целом, вместе с медицинскими устройствами и другими продуктами, которые мы регулируем, у нас есть почти сто тысяч этих продуктов, и нет ни малейшего шанса, чтобы Австралия могла производить все сто тысяч наименований. Это даже более сложная задача, чем просить нас производить каждую марку и модель автомобиля, представленных на мировом рынке».



