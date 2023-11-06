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LISTEN TO Австралийцы теряют уверенность в демократии? SBS Russian 06/11/2023 06:24 Play

Все меньше и меньше австралийцев удовлетворены политической системой.





Исторически Австралия занимала одно из самых высоких мест в мире по уровню политического доверия.





Пятнадцать лет назад почти четверть австралийцев заявляли, что они очень удовлетворены системой.





Но исследователи Австралийского национального университета утверждают, что эта цифра теперь составляет менее пятнадцати процентов.





Соавтор исследования профессор Николас Биддл говорит, что образование и доход коррелируют с уровнем доверия к состоянию демократии.





«Действительно ощутимая разница у групп с относительно низким уровнем образования – у них гораздо меньше удовлетворения демократией, как и у тех, у кого относительно низкий доход. Мы изучали восприятие распределения доходов в Австралии и связь этого со взглядами на демократию. Здесь гораздо больше людей считают, что распределение доходов несправедливо, по сравнению с теми, кто считает его справедливым, и небольшое увеличение ощущения несправедливости за последние несколько лет, а также то, что это ощущение очень тесно связано со взглядами на демократию».





Отчет показывает, что люди, не окончившие 12-й класс, имеют самый низкий уровень доверия к демократическому процессу, только 67,5 процента говорят, что они достаточно или очень удовлетворены.





В то время как четверо из пяти австралийцев с университетским образованием сообщают, что они удовлетворены, при этом уровень доверия немного снижается среди тех, кто получил образование выше бакалавриата.





Только в этом году доверие к нашему правительству снизилось с 51 процента до 48 процентов с января по апрель, а затем снова упало до чуть менее 44 процентов к августу.





В сентябре Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил журналистам, что демократии должны бороться с вызовами, которые подрывают доверие людей к ним.





«Даже в демократических странах много дезинформации, заряженных ненавистью речей, поляризации и многих других аспектов. Мы видим, что нашу демократию можно подорвать изнутри, и поэтому это две основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и я считаю, что чрезвычайно важно бороться с теми, кто злоупотребляет своей властью, чтобы ограничить демократию, но также обращаться к корневым причинам утраты доверия».





Такие факторы, как пандемия, оказали значительное воздействие на доверие, а исследования, проведенные Институтом Грэттан, показали, что люди с низкими доходами были неразмерно затронуты во время пандемии.





Профессор Биддл говорит, что реакция правительства на пандемию сказалась на уровне доверия.





«Я имею в виду, что Covid-19 был одним из самых больших шоков, которые мы пережили, и способ, которым правительство реагировало на это, безусловно, объясняет некоторые из этих различий. И мы видим это в течение времени в Австралии, что в начале пандемии, когда уровни инфицирования были низкими и большинство мер общественного здравоохранения считались эффективными, тогда доверие к правительству было довольно высоким. Но как только появилось указание на то, что в плане вакцинации и аспектах ответа на пандемию Covid-19 правительство справилось не очень хорошо, то доверие начало иссякать».





Уровень доверия ставит Австралию позади топа-3 среди ее соседей в Индо-Тихоокеанском регионе, она теперь на четвертом месте за Вьетнамом, Камбоджей и Тайванем.





Исследователи говорят, что граждане Австралии, родившиеся за границей, проявляют более высокий уровень удовлетворенности по сравнению с австралийцами, родившимися в стране.





И, хотя профессор Биддл говорит, что эти данные предупреждают о необходимости избегать самоуверенности, он также утверждает, что уровень удовлетворенности остается довольно стабильным, и поддержка для недемократических систем также снижается.





«Если смотреть на уровень, который отражает число людей с так называмыми антидемократическими взглядами, то здесь можно видеть более положительную динамику. По сравнению с регионом австралийцы намного реже считают, что парламент следует ликвидировать, что следует иметь только одну политическую партию, что армия или военные должны управлять страной, и что следует отказаться от выборов. И также по прошествии времени видно, что австралийцы, по-видимому, все меньше поддерживают антидемократические взгляды, так что это позитивная история».



