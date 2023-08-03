Вам пришлось искать дополнительную работу, чтобы сводить концы с концами? Вы в этом не одиноки

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Вам приходится искать дополнительную работу, чтобы сводить концы с концами?





Вы в этом не одиноки: новые данные Австралийского бюро статистики показывают, что рекордное количество австралийцев вынуждены работать на больше чем одной работе, чтобы справляться с ростом стоимости жизни.





По оценкам АБС, в марте 947 300 австралийцев работали на нескольких рабочих местах, что является новым рекордом.





Грег Джерайхо, директор по политике Центра работы будущего Австралийского института, говорит, что это увеличение обусловлено рядом факторов, которые показывают давление на домохозяйства.





«Причинами этого увеличения являются рост парт-тайм и кэжуал работы, снижение заработных плат людей в плане того, что они реально получают за свою деятельность. И рост стоимости жизни, когда все это совмещается, мы видим, что большое количество людей вынуждены работать более чем на одной работе, чтобы свести концы с концами».





По оценкам АБС, лишь около 13 миллионов работающих австралийцев имеют только одну работу, что означает, что 6,6 процента всех работников задействованы на нескольких рабочих местах.





До пандемии COVID-19 доля работников с несколькими работами составляла от пяти до шести процентов, и остается выше этого уровня с декабря 2021 года.





Владелица малого бизнеса и мать двоих детей Рачел Бартоло говорит, что увеличение стоимости продуктов питания и других необходимых товаров заставило ее и ее мужа повысить квалификацию и искать дополнительную работу, чтобы справляться с текущими расходами.





«Чек за продукты питания значительно вырос, и вещи уже не дорожают на 30 или 20 центов, как раньше, а увеличиваются на целые долларовые суммы. Наш чек за продукты питания, вероятно, увеличился примерно на 100-150 долларов за последние несколько месяцев, это безумие».





Последние данные АБС также показывают, что годовые расходы на жизнь для домохозяйств, состоящих из работающих людей в Австралии, выросли на 9,6 процента, что является самым большим увеличением, зафиксированным Бюро с момента начала ведения этой статистики в 1999 году.





Г-жа Бартоло владеет спортивным залом в регионе Новра, на юге Нового Южного Уэльса.





После того, как ее спортзал уже пострадал финансово во время пандемии COVID-19, недавнее увеличение инфляции сделало его вообще неприбыльным, и ей пришлось выставить бизнес на продажу.





«Это меня разрушало, честно говоря. Я видела, как умирает моя мечта. Я видела, как умирает все, что я создала. И я продолжаю видеть, как умирает моя мечта, пока спортзал открыт и не продается, потому что сейчас не самый подходящий момент для продажи, так как никто ничего не может себе позволить. Был момент, когда я подумала, куда мне идти отсюда? Ведь я посвятила этому десять лет своей жизни. Вся моя идентичность связана со спортом, управлением моим спортзалом, и я больше не могу этим заниматься».





Г-жа Бартоло по-прежнему работала на полную ставку в спортзале, но недавно получила диплом социального работника и теперь делит свое время между спортзалом и работой в благотворительных учреждениях.





Тем временем ее муж, который также работает на полную ставку, вынужден еще подрабатывать, чтобы обеспечить дополнительный доход для семьи.





Это как раз соединяет два кажущихся противоречивыми показателя: значительное увеличение финансового давления на домохозяйства и низкий уровень безработицы по всей стране.





Последние данные АБС показывают, что уровень безработицы в Австралии в июле составлял 3,5 процента, что недалеко от уровня октября прошлого года - 3,4 процента, самого низкого показателя с середины 1970-х годов.





Грег Джерайхо из Центра работы будущего говорит, что просто смотреть на количество занятых австралийцев - это упускать ключевой элемент головоломки.





«Это не говорит нам о том, сколько из этих работ частичные или полные, хорошо оплачиваемые или нет. Один из интересных моментов в этих данных о множественных работах, которые только что появились, показывает, что люди, работающие на полную ставку, также вынуждены искать еще одну работу, чтобы свести концы с концами. Так что здесь дело не только в том, что люди работают на двух или трех неполных работах. Есть люди, работающие на полную ставку, и им приходится работать больше часов».





Г-жа Бартоло говорит, что самая тяжелая часть ее финансовых проблем - это видеть, как рост стоимости жизни отражается на ее двух детях.



