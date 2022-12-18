Аргентина в 3-й раз выиграла Чемпионат Мира

Обзор главных матчей последних дней, а также интересные истории с футбольных полей - от спортивного обозревателя из Мельбурна Леонида Сандлера.
Con tres goles Messi selló la clasificación de Argentina Source: Getty
Published 19 December 2022 at 10:41am
By SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages
Сегодня ночью состоялся финальный матч Чемпионата Мира, который спортивный обозреватель Леонид Сандрлер назвал одним из лучших в истории футбола.
Published 19 December 2022 at 10:41am
By SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages
Share