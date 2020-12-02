Армянский дудук - 'живой' и печальный

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Музыкальный подкаст с джазовым музыкантом и преподавателем музыки из Виктории Денисом Фроловым, в котором мы говорим о дудуке - армянском духовом инструменте из абрикосового дерева.

В подкасте звучит музыка в исполнении Дживана Гаспаряна, Михаила Волоха и группы "Аквариум".

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