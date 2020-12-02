Армянский дудук - 'живой' и печальный

Армянский дудук - 'живой' и печальныйPlay09:51 Source: "Duduk player" by Kinolamp is licensed under CC BY-SA 2.0Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.05MB) Музыкальный подкаст с джазовым музыкантом и преподавателем музыки из Виктории Денисом Фроловым, в котором мы говорим о дудуке - армянском духовом инструменте из абрикосового дерева.В подкасте звучит музыка в исполнении Дживана Гаспаряна, Михаила Волоха и группы "Аквариум".Слушайте также:READ MORE"Непростая музыка": джазмен из Виктории Денис ФроловЮные музыканты из Мельбурна Артемий и Амалия СафоновыShareLatest podcast episodesУчим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседникаНовости SBS на русском языке — 1.11.2023Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память