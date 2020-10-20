Arty. Аборигенный художник Винсент Намаджира - лауреат премии Archibald Prize 2020

Посмотреть эту картину вместе с работами финалистов Арчибальда, а также победителей и финалистов премий Wynne и Sulman можно на выставке в Галерее Нового Южного Уэльса, там же можно отдать свой голос за лучший портрет, который получит приз зрительских симпатий ANZ People’s Choice.





А 24 сентября в 8 вечера по Сиднею состоится онлайн-лекция на русском языке о Винсенте Намаджира. Ее проведет художница Светлана Прохорова.

Светлана Прохорова Source: Supplied

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