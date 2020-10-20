Arty. Аборигенный художник Винсент Намаджира - лауреат премии Archibald Prize 2020

Archibald Prize winning portrait

Stand strong for who you are Source: Supplied

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В этом году лауреатом премии Archibald Prize впервые за 99 лет существования премии стал аборигенный художник Винсент Намаджира с его работой Stand Strong for Who You Are.

Посмотреть эту картину вместе с работами финалистов Арчибальда, а также победителей и финалистов премий Wynne и Sulman можно на выставке в Галерее Нового Южного Уэльса, там же можно отдать свой голос за лучший портрет, который получит приз зрительских симпатий ANZ People’s Choice.

А 24 сентября в 8 вечера по Сиднею состоится онлайн-лекция на русском языке о Винсенте Намаджира. Ее проведет художница Светлана Прохорова.
Svetlana Prokhorova
Светлана Прохорова Source: Supplied
Из этого подкаста вы узнаете:

  • о чем пойдет речь на лекции;
  • почему арт-сообщество неоднозначно восприняло награждение Винсента Намаджира;
  • что сам художник говорит о своей картине;
  • как художницы Сиднея организовали арт-клуб, в рамках которого планируют читать лекции на русском языке по австралийскому искусству.
Попасть на лекцию можно
по ссылке на странице события в Facebook
.

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