Arty. Аборигенный художник Винсент Намаджира - лауреат премии Archibald Prize 2020

Посмотреть эту картину вместе с работами финалистов Арчибальда, а также победителей и финалистов премий Wynne и Sulman можно на выставке в Галерее Нового Южного Уэльса, там же можно отдать свой голос за лучший портрет, который получит приз зрительских симпатий ANZ People’s Choice.
А 24 сентября в 8 вечера по Сиднею состоится онлайн-лекция на русском языке о Винсенте Намаджира. Ее проведет художница Светлана Прохорова.
Из этого подкаста вы узнаете:
Светлана Прохорова Source: Supplied
- о чем пойдет речь на лекции;
- почему арт-сообщество неоднозначно восприняло награждение Винсента Намаджира;
- что сам художник говорит о своей картине;
- как художницы Сиднея организовали арт-клуб, в рамках которого планируют читать лекции на русском языке по австралийскому искусству.
Попасть на лекцию можно .
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