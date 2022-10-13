Arty. Эко-активисты в Мельбурне приклеили себя к картине Пикассо

Highlights
- 10 октября в NGV – Национальной галерее Виктории – двое активистов Extinction Rebellion приклеили свои руки к картине «Резня в Корее» Пабло Пикассо.
- Пара также вывесила баннер в рамках акции протеста, на котором было написано: «Климатический хаос = война + голод».
- Это не первый случай в этом году, когда активисты привлекают внимание к проблемам изменения климата, приклеивая себя к произведениям искусства.
- Похожие акции состоялись в городах Европы и Великобритании.
Гостья подкаста - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.
Видео с акции протеста в Мельбурне можно посмотреть .
Ксения Радченко Source: Supplied / Supplied by Ksenia Radchenko
Эпизод о протестном искусстве, о котором упоминает Ксения Радченко, слушайте здесь:
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Все выпуски подкаста Arty доступны .