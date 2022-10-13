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Arty. Эко-активисты в Мельбурне приклеили себя к картине Пикассо

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Climate changed activists have glued their hands to a Picasso painting at an art gallery in Melbourne. Credit: @xrebellionaus

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Published 13 October 2022 at 1:28pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

На этой неделе в Мельбурне климатические активисты приклеили себя к картине Пикассо, потребовав прекратить использование ископаемого топлива. Мы попросили прокомментировать эту акцию искусствоведа из Сиднея Ксению Радченко.

Published 13 October 2022 at 1:28pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Highlights
  • 10 октября в NGV – Национальной галерее Виктории – двое активистов Extinction Rebellion приклеили свои руки к картине «Резня в Корее» Пабло Пикассо.
  • Пара также вывесила баннер в рамках акции протеста, на котором было написано: «Климатический хаос = война + голод».
  • Это не первый случай в этом году, когда активисты привлекают внимание к проблемам изменения климата, приклеивая себя к произведениям искусства.
  • Похожие акции состоялись в городах Европы и Великобритании.
Гостья подкаста - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.
Ksenia Radchenko
Ксения Радченко Source: Supplied / Supplied by Ksenia Radchenko
Видео с акции протеста в Мельбурне можно посмотреть
здесь
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Эпизод о протестном искусстве, о котором упоминает Ксения Радченко, слушайте здесь:
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Все выпуски подкаста Arty доступны
здесь
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