Arty. Эко-активисты в Мельбурне приклеили себя к картине Пикассо

Highlights 10 октября в NGV – Национальной галерее Виктории – двое активистов Extinction Rebellion приклеили свои руки к картине «Резня в Корее» Пабло Пикассо.

Пара также вывесила баннер в рамках акции протеста, на котором было написано: «Климатический хаос = война + голод».

Это не первый случай в этом году, когда активисты привлекают внимание к проблемам изменения климата, приклеивая себя к произведениям искусства.

Похожие акции состоялись в городах Европы и Великобритании.

Гостья подкаста - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.



Ксения Радченко Source: Supplied / Supplied by Ksenia Radchenko Видео с акции протеста в Мельбурне можно посмотреть здесь .





Эпизод о протестном искусстве, о котором упоминает Ксения Радченко, слушайте здесь:



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