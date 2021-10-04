Arty. Хильма aф Клинт. Спиритизм и картины для будущего

Hilma af Klimt, exhibition.

Source: Supplied by Svetlana Prokhorova

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В этом выпуске мы говорим о шведской художнице Хильме аф Клинт, ее картины сейчас можно посмотреть на онлайн-выставке NSW Art Gallery.

Хильма аф Клинт начала писать абстрактные картины еще до Кандинского, Малевича и Мондриана, но, в отличие от этих художников, считала, что современники пока не готовы понять ее работы, поэтому почти не выставлялась и завещала представить свои картины публике через 20 лет после смерти. Поэтому до 1986 года ее работы мало кто видел.

  • В 2019 году в Guggenheim Museum в Нью-Йорке ее выставку посмотрели рекордные 600 тысяч человек.
  • Сейчас посмотреть картины Хильмы аф Клинт можно на сайте
    NSW Art Gallery
    .
  • Вместе с подругами Хильма создала кружок The Five – они собирались в мастерской и устраивали спиритические сеансы (что было очень популярно в конце XIX века).
  • В 1906 году Хильма аф Клинт начала писать картины под руководством духов – и в 1915 году цикл разросся до 193 работ.
  • Фотографию одной из абстрактных работ Хильмы увидел Василий Кандинский – возможно, это повлияло на развитие его абстрактной живописи.
  • Наследие художницы – 1200 картин, рисунков и несколько тысяч арт-дневников.
Гостья подкаста - художник из Сиднея Светлана Прохорова.
Russian artist Svetlana Prokhorova
Source: Supplied by Svetlana Prokhorova
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