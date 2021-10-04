Arty. Хильма aф Клинт. Спиритизм и картины для будущего

Хильма аф Клинт начала писать абстрактные картины еще до Кандинского, Малевича и Мондриана, но, в отличие от этих художников, считала, что современники пока не готовы понять ее работы, поэтому почти не выставлялась и завещала представить свои картины публике через 20 лет после смерти. Поэтому до 1986 года ее работы мало кто видел.





В 2019 году в Guggenheim Museum в Нью-Йорке ее выставку посмотрели рекордные 600 тысяч человек.

Сейчас посмотреть картины Хильмы аф Клинт можно на сайте NSW Art Gallery .

Вместе с подругами Хильма создала кружок The Five – они собирались в мастерской и устраивали спиритические сеансы (что было очень популярно в конце XIX века).

В 1906 году Хильма аф Клинт начала писать картины под руководством духов – и в 1915 году цикл разросся до 193 работ.

Фотографию одной из абстрактных работ Хильмы увидел Василий Кандинский – возможно, это повлияло на развитие его абстрактной живописи.

Наследие художницы – 1200 картин, рисунков и несколько тысяч арт-дневников.

Гостья подкаста - художник из Сиднея Светлана Прохорова . Source: Supplied by Svetlana Prokhorova Слушайте также: