Arty. Все в Сидней - изучать древности и общаться с динозаврами

Гость этого выпуска подкаста Arty - специалист по культуре, литературе и искусству Ксения Радченко. Она уже успела побывать в новом музее The Chau Chak Wing Museum в Сиднейском университете, а также в открытом после долгой и масштабной реновации Australian Museum.
Из этого подкаста вы узнаете:
Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko
- о коллекциях, которые легли в основу The Chau Chak Wing Museum;
- о дружбе Уильяма Маклея с Миклухо-Маклаем;
- об изменениях в Australian Museum и выставке с динозаврами;
- о деколонизационном тренде в музейном мире;
- о том, как художники Аборигенного происхождения сменили кору эвкалипта на металл из старого маяка.
Слушайте также: