Arty. Все в Сидней - изучать древности и общаться с динозаврами

Гость этого выпуска подкаста Arty - специалист по культуре, литературе и искусству Ксения Радченко. Она уже успела побывать в новом музее The Chau Chak Wing Museum в Сиднейском университете, а также в открытом после долгой и масштабной реновации Australian Museum.

Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko

Из этого подкаста вы узнаете: