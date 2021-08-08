Arty. Все в Сидней - изучать древности и общаться с динозаврами

The Chau Chak Museum at the University of Sydney. The sculpture in the foreground is Student by sculptor Tom Bass.

The Chau Chak Museum at the University of Sydney. The sculpture in the foreground is Student by sculptor Tom Bass. Source: University of Sydney

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В Сиднее появился новый музей с крупнейшей в Южном полушарии коллекцией древностей The Chau Chak Wing Museum. Кроме того, Australian Museum открыл двери для посетителей впервые за 15 месяцев.

Гость этого выпуска подкаста Arty - специалист по культуре, литературе и искусству Ксения Радченко. Она уже  успела побывать в новом музее The Chau Chak Wing Museum в Сиднейском университете, а также в открытом после долгой и масштабной реновации Australian Museum.
Ksenia Radchenko
Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko
Из этого подкаста вы узнаете:

  • о коллекциях, которые легли в основу The Chau Chak Wing Museum;
  • о дружбе Уильяма Маклея с Миклухо-Маклаем;
  • об изменениях в Australian Museum и выставке с динозаврами;
  • о деколонизационном тренде в музейном мире;
  • о том, как художники Аборигенного происхождения сменили кору эвкалипта на металл из старого маяка.
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