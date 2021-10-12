Arty. Фотопроект 'Canonicity' Екатерины Шиповой-Бэлл

Гостья подкаста - художник, график и модный фотограф из Аделаиды Екатерина Шипова-Бэлл.
Source: Supplied by Ekaterina Shipova-Bell
Из этого подкаста вы узнаете:
- о проекте "Каноничность";
- о том, почему Екатерина любит иконы Андрея Рублева;
- о религиозном искусстве разных конфессий, которое вдохновляет Екатерину;
- о новом проекте, в котором Екатерина сравнивает формы храмов разных религий.
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Photo by Ekaterina Shipova-Bell Source: Supplied by Ekaterina Shipova-Bell
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