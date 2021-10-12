Arty. Фотопроект 'Canonicity' Екатерины Шиповой-Бэлл

Гостья подкаста - художник, график и модный фотограф из Аделаиды Екатерина Шипова-Бэлл . Source: Supplied by Ekaterina Shipova-Bell

Из этого подкаста вы узнаете:





о проекте "Каноничность";

о том, почему Екатерина любит иконы Андрея Рублева;

о религиозном искусстве разных конфессий, которое вдохновляет Екатерину;

о новом проекте, в котором Екатерина сравнивает формы храмов разных религий.

Photo by Ekaterina Shipova-Bell Source: Supplied by Ekaterina Shipova-Bell Слушайте также: