Arty. Где живут художники? Проект 'Living Room' Нины Санадзе

Nina Sanadze, Melbourne-based visual artist

Nina Sanadze, Melbourne-based visual artist Source: Supplied by Nina Sanadze

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"Living Room" - это серия экспериментальных коротких фильмов, снятых на мобильный телефон в домах современных австралийских художников. Он родился в прошлом году в ответ на локдаун.

Гостья подкаста - визуальный художник из Мельбурна Нина Санадзе. Родилась в Грузии, живет и работает в Австралии с 1996 года как визуальный художник, скульптор, иллюстратор и дизайнер.

Проект
Living Room
показывает, где и как живут современные австралийские художники. Это видеопортреты художников в их жилой среде, которая легко превращается в рабочее пространство. В каждом видео также показано, чем художники зарабатывают на жизнь и рабочие материалы.

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