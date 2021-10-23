Arty. Где живут художники? Проект 'Living Room' Нины Санадзе

Гостья подкаста - визуальный художник из Мельбурна Нина Санадзе. Родилась в Грузии, живет и работает в Австралии с 1996 года как визуальный художник, скульптор, иллюстратор и дизайнер.
Проект показывает, где и как живут современные австралийские художники. Это видеопортреты художников в их жилой среде, которая легко превращается в рабочее пространство. В каждом видео также показано, чем художники зарабатывают на жизнь и рабочие материалы.
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