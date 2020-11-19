Австралийское разведывательное управление предупреждает, что шпионы используют социальные сети для получения конфиденциальной информации

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"Когда я был молод, моя мама говорила: «Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, это неправда». Это предупреждение действует сегодня так же, как и тогда, как в интернете, так и в повседневной жизни. Думайте, прежде чем подключаться - Think Before You Link."





Это говорит Майк Берджесс, генеральный директор главного разведывательного управления Австралии, Австралийской разведывательной службы безопасности (Australian Security Intelligence Organisation или ASIO сокращенно).





Он ссылается на новую информационную кампанию агентства под названием "Думайте, прежде чем подключаться" - Think Before You Link».





Очень засекреченная в обычное время организация предупреждает австралийцев об опасностях, исходящих от агентов иностранных разведок или шпионов.





"Иностранные шпионы используют социальные сети и профессиональные нетворкинг-сайты для связи с австралийцами, у которых, как у вас, есть доступ к конфиденциальной информации. Подходы часто изощренные, когда шпионы притворяются охотниками за головами (рекрутерами) или людьми, предлагающими заманчивые возможности для бизнеса. Их настоящие намерения заключаются в том, чтобы выведать ваши секреты и, возможно, нанять вас в качестве источника. Если вы не думаете, прежде чем кликать, последствия для вас, вашей карьеры и национальных интересов Австралии могут быть серьезными".





Кампания включает анимационный видеоролик, основанный на реальных событиях - он называется «История Джека».





"Это Джек. Джек работает в оборонной промышленности. Джек любит свою работу, но на всякий случай обновляет свой профессиональный профиль в сети. Из профиля Джека очевидно, что он получает доступ к конфиденциальной информации. Женщина по имени Эмили выходит на связь, утверждая, что она специалист по найму на работу. Эмили хвалит навыки Джека и говорит, что он идеально подходит для новой захватывающей позиции. Детали расплывчаты, но предложение очень привлекательное. Эмили хочет обсудить предложение на безопасной платформе. К этому времени Джек заинтригован и согласился продолжить обсуждение. Но это не то, чем кажется".





Организаторы информационной кампании обращают внимание на возросшие риски установления контактов и предложений работы, целью которых является доступ к информации, на сайтах профессиональных контактов, таких как LinkedIn.





"Эмили - шпионка, работающая из другой страны. Она пытается использовать Джека в качестве источника информации и хочет, чтобы он раскрыл конфиденциальную информацию. Не делай так, как Джек. Будьте настороже. Иностранные шпионы нацелены на австралийцев в интернете. Будьте осторожны. Не хвастайтесь своим доступом к конфиденциальной информации. Будьте ответственны. Сообщайте о подозрительных действиях своему менеджеру по безопасности. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, стоит насторожиться. Думайте, прежде чем подключаться".





ASIO сотрудничает со своими международными разведывательными партнерами из "Five Eyes" - Канадой, Новой Зеландией, Соединенным Королевством и США.





Г-н Берджесс также призывает людей изучить ряд документов о подозрительной активности в интернете, которые можно найти на сайте: asio.gov.au/TBYL





"Мы публикуем документы и видео, чтобы предупредить вас об угрозе и дать практические советы по безопасности. Я призываю вас ознакомиться с материалами, чтобы обезопасить себя и сообщество ".





Найджел Фэйр - директор кибер-департамента Университета Нового Южного Уэльса в Канберре, специализируется на сфере пересечения технологий, кибер-преступников и сообщества.





Он говорит, что цели мошенников являются конкретными и они используют разные платформы.





"Иностранные шпионы, люди, пытающиеся причинить вред Австралии, используют социальные сети, чтобы удвоить свои силы, получив доступ к высокопоставленным людям, будь то государственные служащие или контракторы Министерства обороны, или кто-либо в промежуточной цепочке поставок. Это касается сети LinkedIn и ваших профессиональных интернет-ресурсов, но я бы не стал сбрасывать со счетов и Facebook, и Instagram и Twitter как дополнительный фактор риска".





Агентство не называет конкретную страну и не выделяет регион, откуда исходят эти угрозы.





В этом году особое внимание было уделено иностранному вмешательству.





Схема прозрачности иностранного влияния федерального правительства определяет иностранное вмешательство как тайные, обманные или принудительные действия, направленные на то, чтобы повлиять на политический процесс.





Эти действия направляются, субсидируются или осуществляются иностранными субъектами или от их имени для продвижения их интересов или целей.





В прошлом месяце г-н Берджесс обращался к политикам, предупреждая, что они являются потенциальными мишенями.





В прошлом году агентство заявило в своем годовом отчете, что «враждебные спецслужбы» использовали социальные сети для доступа к людям в бизнесе и правительстве.





В августе премьер-министр Скотт Моррисон объявил о планах ввести новый закон о национальной безопасности, который даст федеральному правительству право вето на все сделки с иностранными правительствами, заключаемыми на государственном уровне или уровне местных правительств.





Старший аналитик Международного центра киберполитики Австралийского института стратегической политики Том Урен говорит, что люди становятся мишенями, когда они наиболее уязвимы.



