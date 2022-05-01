На ежегодном ужине журналистов США с президентом говорили о свободе слова, войне в Украине и российских журналистах

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Каждый год журналисты Вашингтона устраивают гала-ужин, куда приглашают президента США и он, наконец, может ответить тем корреспондентам, которые весь предыдущий год не давали ему расслабиться.





Президент Джо Байден стал первым президентом, принявшим приглашение на мероприятие после президента Обамы:





"Президент впервые за шесть лет посетил этот ужин. Но это понятно. У нас была ужасная чума, за которой последовали два года COVID."





Предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп избегал этого мероприятия, находясь у власти.





В его адрес было сделано несколько колких комментариев, в том числе один с отсылкой к штурму здания Капитолия 6 января.





"Только представьте, если бы мой предшественник пришел на этот ужин в этом году. Вот это действительно был бы настоящий переворот, если бы это произошло".





Президент воспользовался возможностью, чтобы продемонстрировать свое чувство юмора и показать, что он не в обиде на критику, с которой сталкивался 15 месяцев своего пребывания в должности.





А его критика в шутливой манере была нацелена не только на его предшественника, но и на Республиканскую партию и представителей прессы.





"Я очень рад быть здесь сегодня вечером с единственной группой американцев с более низким рейтингом одобрения, чем у меня".





Президент также не обошел вниманием Fox News, которая стала площадкой для ряда экспертов, выступавших против вакцинации.





"Я знаю, что были сомнения в том, должны ли мы собираться здесь сегодня вечером из-за COVID. Но мы здесь, чтобы показать стране, что мы преодолеваем эту пандемию. Кроме того, каждый должен был предоставить доказательства, что он полностью вакцинирован и получил бустерную прививку. Так что, если вы дома и смотрите это и вам интересно, как это сделать, просто свяжитесь с вашим любимым репортером Fox News, они все здесь вакцинированы с бустерами, каждый из них".





Мероприятие вел южноафриканский комик Тревор Ноа, ведущий сатирической комедийной программы The Daily Show на американском телевидении.





Он особо выделил австралийского репортера Джонатана Суона, который заработал репутацию журналиста, которому удается провести такие интервью, которые не удавалось никому другому.





Ноа также продемонстрировал талант к австралийскому акценту.





"Люди всегда спрашивают, как Джонатан Суон заставляет этих политиков открываться ему? Я вам скажу как - это австралийский акцент. Да уж, американские журналисты звучат слишком агрессивно. — Куда ты дел деньги? Интервью с Джонатаном Суоном похоже на общение с медвежонком коалой. «Но, сенатор МакКоннелл, вам не кажется странным, что вас и дьявола никогда не видели в одном и том же месте в одно и то же время?"





Но несмотря на то, что журналистика часто становится одной из любимых мишеней Тревора Ноа в его телешоу, в конце вечера он решительно поддержал индустрию:





"И если вы когда-нибудь начнете сомневаться в своих обязанностях, если вы когда-нибудь начнете сомневаться в их значимости, то вам достаточно посомтреть на то, что происходит сегодня в Украине. Посмотрите, что там происходит. Журналисты рискуют жизнью и даже погибают, чтобы показать миру, что на самом деле происходит. Вы понимаете, как это невероятно, что в Америке, вы имеете право искать правду и говорить правду. Даже если это доставляет неудобства людям у власти, даже если это доставляет неудобство вашим зрителям или вашим читателям. Вы понимаете, насколько это ценно и удивительно? Я стоял здесь сегодня вечером и высмеивал президента Соединенных Штатов. И со мной все будет в порядке. Со мной же все будет в порядке, верно?"





Он сказал, что журналисты выполняют одну из самых важных задач в мире.





Президент WHCA - Ассоциации корреспондентов Белого дома - Стивен Портной из радиостанции CBS в начале вечера сказал, что пришло время вернуться к традиции, вспоминая в этот вечер первопроходцев-репортеров прошлого, победителей сегодняшнего дня и почтить память журналистов, которые погибли, освещая войну в Украине.





Ноа вернулся к этой мысли, когда его речь приняла серьезный оборот и когда он назвал право на свободную прессу «благословением».





"Задайте себе вопрос: если бы российские журналисты, которые теряют... свою свободу за то, что осмеливаются рассказывать о том, что делает их собственное правительство, если бы у них было то, что есть у вас, использовали бы они эту свободу также, как вы это делаете?" - сказал он.











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