'Check up для бизнеса'. О профессии аудитора в Австралии

Наш собеседник: Владимир Чугунов - квалифицированный и сертифицированный специалист по внутреннему аудиту, эксперт по проверке мошенничества и дипломированный бухгалтер с более чем 15-летним стажем. Владимир работал с компаниями в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Южной Америке, Китае, России и Африке. Также является преподавателем сиднейского университета Macquarie University.

Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

