'Check up для бизнеса'. О профессии аудитора в Австралии

Vladimir Chugunov, Principal Consultant, Lighthouse Forensic

Vladimir Chugunov, Principal Consultant, Lighthouse Forensic Source: Supplied by V.Chugunov

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Говорим о профессии аудитора с австралийским специалистом Владимиром Чугуновым. Он рассказал о своем профессиональном пути после переезда, а также сравнил востребованность таких специалистов в России и в Австралии.

Наш собеседник: Владимир Чугунов - квалифицированный и сертифицированный специалист по внутреннему аудиту, эксперт по проверке мошенничества и дипломированный бухгалтер с более чем 15-летним стажем.  Владимир работал с компаниями в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Южной Америке, Китае, России и Африке. Также является преподавателем сиднейского университета Macquarie University.
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