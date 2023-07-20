Австралия и Новая Зеландия принимают Чемпионат мира по футболу среди женских сборных

Австралия и Новая Зеландия принимают Чемпионат мира по футболу среди женских сборныхPlay09:56Болельщики австралийской сборной the Matildas Source: AAP / Sports Press Photo/Sipa USAGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.09MB) Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер рассказывает о предстоящем турнире женского ЧМ-2023 и, как всегда, делает свои прогнозы на победу.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesШахматисты Темур Кубокаров и Юлия Рыжанова представляют Австралию на международном уровнеПрограмма SBS Russian — эфир от 20.07.2023Новости SBS на русском языке — 20.07.2023Путин не летит на саммит БРИКС из-за его ордера на арест