Австралия и Новая Зеландия принимают Чемпионат мира по футболу среди женских сборных

Football fans hold up a yellow banner that reads "Go Matildas! Inspire us for the future."

Болельщики австралийской сборной the Matildas Source: AAP / Sports Press Photo/Sipa USA

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Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер рассказывает о предстоящем турнире женского ЧМ-2023 и, как всегда, делает свои прогнозы на победу.

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