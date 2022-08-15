Австралия продлила срок подачи на гуманитарную визу для украинцев

The deadline for humanitarian visas for people fleeing Ukraine has been extended to 31 July.

The deadline for humanitarian visas for people fleeing Ukraine has been extended to 31 July. Source: WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images

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Австралия продлевает до конца июля срок приема заявок на переход с туристической на гуманитарную визу для граждан Украины, которые находятся на территории страны. Ранее сообщалось, что подать заявку можно только до 23:59 14 июля, то есть сегодняшнего дня.

У украинцев, покинувших страну после вторжения России, есть дополнительные две недели для подачи документов на получение гуманитарной визы в Австралии.

Крайний срок для подачи на временные гуманитарные визы изначально был 30 июня, позже его продлили до 14 июля.

Однако министр иммиграции Эндрю Джайлз говорит, что крайний срок был снова продлен - до 31 июля.
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«Также стало очевидным, что о первоначальной дате истечения срока, 30 июня, установленной предыдущим правительством, не сообщили украинской общине в Австралии», — сказал он в своем заявлении.

«Я продлеваю срок до 31 июля для всех граждан Украины и их ближайших родственников, чтобы те, кто не знал об истечении срока, могли принять меры и принять предложение».

Украинская община Австралии опасалась, что тем, кто не получил гуманитарную визу, придется оставаться в стране на туристической визе.

Это означало бы, что у них не будет доступа к таким услугам, как Medicare, или права на работу.
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Вот что сообщили SBS Russian в австралийском департаменте внутренних дел вначале недели:

  • С 23 февраля 2022 года правительство Австралии выдало более 8000, в основном временных, украинцам, находившимся в Украине, и еще сотням украинцев в других странах, которые были вынуждены бежатьиз страны из-за военного вторжения России.
  • С начала войны в Австралию прибыло более 3200 обладателей этих виз.
  • Министерство внутренних дел продолжает рассмотрение заявлений на получение визы от граждан Украины в приоритетном порядке, особенно для тех, кто имеет тесные личные связи в Австралии.
  • Граждане Украины, прибывшие по временной визе и желающие продлить свое пребывание в Австралии, могут запросить информацию о вариантах получения визы в Министерстве внутренних дел. Правительство Австралии не будет требовать от этих людей возвращения в Украину в нынешних обстоятельствах.
  • Департамент продолжит свои давние партнерские отношения с международными организациями, такими как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции, а также с другими странами переселения, чтобы обеспечить эффективную защиту беженцев и перемещенных лиц.
  • Кроме того, правительство будет тесно сотрудничать с украинским сообществом, чтобы гарантировать, что варианты постоянной визы будут доступны для для этой категории людей в соответствующее время.
  • Также правительство Австралии выделило 450 000 долларов Австралийской федерации украинских организаций для помощи в их работе по поддержке недавно прибывших людей.
Граждане Украины, которые не успеют подать заявки на получение 449-й визы до конца месяца, могут запросить информацию о вариантах получения виз на странице «Изучить варианты получения визы» на сайте Департамента внутренних дел.

К 3 июля 2022 г. более 3800 граждан Украины (некоторые из которых находились в Австралии до 23 февраля) предоставили свое согласие на получение 449-й временной визы, и более 3700 человек получили визу подкласса 449. После завершения медицинских осмотров (при необходимости) Департамент переводит владельцев визы подкласса 449 на гуманитарную визу подкласса 786.

По состоянию на 3 июля 2022 года 1 767 граждан Украины получили визу подкласса 786.

С момента объявления о прекрашегии выдачи виз подкласса 449 гражданам Украины после 14 июля - сейчас этот срок продлен до конца июля - в нашем комьюнити возникло много спекуляций о причинах этого решения, в том числе звучали обвинения в адрес некоторых членов русской общины, которые помогали украинцам оформлять визы. Якобы их помощь в нарешуние некоторых правил подачи документов на визы стало причиной того, что Министерство внутренних дел решило так быстро закрыть программу.

Возможно, вы тоже сталкивались с такими утверждениями. Мы спросили Департамент внутренних дел, так ли это, и получили ответ:

"Срок действия временной гуманитарной визы не связан с спекуляциями в вашем вопросе о том, что представители русской общины помогают украинцам заполнять визовые анкеты".

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