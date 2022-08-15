Австралия продлила срок подачи на гуманитарную визу для украинцев

У украинцев, покинувших страну после вторжения России, есть дополнительные две недели для подачи документов на получение гуманитарной визы в Австралии.





Крайний срок для подачи на временные гуманитарные визы изначально был 30 июня, позже его продлили до 14 июля.





Однако министр иммиграции Эндрю Джайлз говорит, что крайний срок был снова продлен - до 31 июля.

«Также стало очевидным, что о первоначальной дате истечения срока, 30 июня, установленной предыдущим правительством, не сообщили украинской общине в Австралии», — сказал он в своем заявлении.





«Я продлеваю срок до 31 июля для всех граждан Украины и их ближайших родственников, чтобы те, кто не знал об истечении срока, могли принять меры и принять предложение».





Украинская община Австралии опасалась, что тем, кто не получил гуманитарную визу, придется оставаться в стране на туристической визе.





Это означало бы, что у них не будет доступа к таким услугам, как Medicare, или права на работу.

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Вот что сообщили SBS Russian в австралийском департаменте внутренних дел вначале недели:





С 23 февраля 2022 года правительство Австралии выдало более 8000, в основном временных, украинцам, находившимся в Украине, и еще сотням украинцев в других странах, которые были вынуждены бежатьиз страны из-за военного вторжения России.

С начала войны в Австралию прибыло более 3200 обладателей этих виз.

Министерство внутренних дел продолжает рассмотрение заявлений на получение визы от граждан Украины в приоритетном порядке, особенно для тех, кто имеет тесные личные связи в Австралии.

Граждане Украины, прибывшие по временной визе и желающие продлить свое пребывание в Австралии, могут запросить информацию о вариантах получения визы в Министерстве внутренних дел. Правительство Австралии не будет требовать от этих людей возвращения в Украину в нынешних обстоятельствах.

Департамент продолжит свои давние партнерские отношения с международными организациями, такими как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции, а также с другими странами переселения, чтобы обеспечить эффективную защиту беженцев и перемещенных лиц.

Кроме того, правительство будет тесно сотрудничать с украинским сообществом, чтобы гарантировать, что варианты постоянной визы будут доступны для для этой категории людей в соответствующее время.

Также правительство Австралии выделило 450 000 долларов Австралийской федерации украинских организаций для помощи в их работе по поддержке недавно прибывших людей.

Граждане Украины, которые не успеют подать заявки на получение 449-й визы до конца месяца, могут запросить информацию о вариантах получения виз на странице «Изучить варианты получения визы» на сайте Департамента внутренних дел.





К 3 июля 2022 г. более 3800 граждан Украины (некоторые из которых находились в Австралии до 23 февраля) предоставили свое согласие на получение 449-й временной визы, и более 3700 человек получили визу подкласса 449. После завершения медицинских осмотров (при необходимости) Департамент переводит владельцев визы подкласса 449 на гуманитарную визу подкласса 786.





По состоянию на 3 июля 2022 года 1 767 граждан Украины получили визу подкласса 786.





С момента объявления о прекрашегии выдачи виз подкласса 449 гражданам Украины после 14 июля - сейчас этот срок продлен до конца июля - в нашем комьюнити возникло много спекуляций о причинах этого решения, в том числе звучали обвинения в адрес некоторых членов русской общины, которые помогали украинцам оформлять визы. Якобы их помощь в нарешуние некоторых правил подачи документов на визы стало причиной того, что Министерство внутренних дел решило так быстро закрыть программу.





Возможно, вы тоже сталкивались с такими утверждениями. Мы спросили Департамент внутренних дел, так ли это, и получили ответ:





