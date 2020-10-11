Австралия делает ставку на привлечение квалифицированных мигрантов

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Салли-Энн Вильямс возглавляет “Cicada Innovations”, центр технологических стартапов в Сиднее.





По ее словам, привлечение лучших талантов из-за рубежа в Австралию всегда было проблемой для отрасли.





“Конечно, хорошо, что есть новые выпускники и люди, которые развиваются в индустрии, но также нужны люди с реальным опытом в отрасли. Когда вы выводите продукт или услугу на рынок, дело не только в науке, исследованиях и наборах навыков, а в том, как вы внедряете продукт из лаборатории и разработки воплощаете в реальную жизнь”.





Это индустрия, которая развивается за счет привлечения самых разных специалистов из других уголков мира и международных связей.





“ Ваше культурное происхождение, то, как вы выросли, где вы росли, на самом деле помогают вам думать иначе. Не только ваше образование и приобретение профессиональных навыков. Таким образом, чем больше разнообразных людей вы привлечете в проект, тем более нестандартное решение вы найдете.”





Подобные бизнесы будут соперничать за приток высококвалифицированных сотрудников, когда вновь откроются международные границы. Федеральное правительство обнародовало изменения в своей миграционной программе на фоне того как Австралия вступает в период самого медленного прироста населения за более чем столетие.





Правительство планирует привлекать «лучших и самых умных» специалистов со всего мира, создав новую структуру для поиска высококвалифицированных сотрудников и высокодоходных бизнесов, которая в первую очередь будет нацелена на тех, кто работает в сфере производства, финансовых услуг и здравоохранения.





Также была реструктурирована программа квалифицированной миграции: в три раза увеличены места для потока Global Talent Independent (глобальные таланты) до 15 000 мест и почти вдвое увеличена программа бизнес-инноваций и инвестиций до 13 500 мест.





Говорит Алан Тадж, исполняющий обязанности министра иммиграции.





“Мы знаем, что некоторые из этих людей с исключительными навыками приедут сюда, построят бизнес, станут предпринимателями, станут ведущими учеными и тем самым создадут рабочие места для других”.





Эксперты, такие как Элизабет Фоули, генеральный директор Австралийского института управления проектами, также полагаются на крупные проекты, чтобы дать толчок развитию экономики. Она говорит, что привлечение определенных навыков будет иметь решающее значение для результатов инвестиций.





“Это действительно поможет стимулировать экономический рост, которого мы добиваемся, эти люди могут добавить дополнительную ценность действительно важным отраслям”.





Но эти изменения происходят ценой уменьшения мест по другим типам рабочих виз: число мест для спонсируемых работодателем мигрантов сократится более чем на четверть, а количество мест, выделяемых для квалифицированных независимых виз, уменьшается на две трети.





“ Они более лимитированы, чем раньше, и сейчас они ориентированы на определенные профессии, такие как в медицинской или горнодобывающей отрасли".





Дивья Сарин, директор детского сада в Канберре, опасается, что ее сектор пострадает от этих изменений.





“ Когда они приходят, они приносят многое из своей культуры, что хорошо для австралийских детей: они узнают, что есть разные части мира, и как люди там живут, о чем они думают. Это как ежедневное обучение, которое мы можем дать детям, находящимся на нашем попечении”.



