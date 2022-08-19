Австралийская актриса Яна Звернюк: "Мой украинский папа успел застать начало войны"

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Jana Zvedeniuk in Belvoir’s work "Tell Me I’m Here" Credit: Image credit: Brett Boardman

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С 20 августа по 25 сентября в сиднейском театре "Belvoir" можно посмотреть спектакль «Tell me I’m here». Это адаптация книги австралийской писательницы Энн Девесон. И при том, что эта история написана на основе реальных событий в жизни писательницы, действие происходит в Австралии и назвать ее можно очень австралийской, актерский состав отличается культурным разнообразием. Одна из актрис Яна Звернюк – украинских кровей. Мы поговорили с Яной о спектакле, ее актерской карьере, а также о ее папе из Украины, который совсем недавно скончался, но успел застать начало войны и очень тяжело переживал это.

Узнать больше информации о спектакле "Tell me I'm here" можно на
официальном сайте театра.


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