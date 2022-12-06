В Австралии начинается строительство самого большого в мире радиотелескопа

Composite image of the SKA-Low telescope in Western Australia Credit: SKAO, ICRAR
Published 7 December 2022 at 9:28am
By Svetlana Printcev
Source: SBS
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В Западной Австралии началось строительство самого мощного и самого большого в мире радиотелескопа. Традиционные владельцы земли дали свое согласие на реализацию проекта. Мы решили повторить для вас интервью с астрономом Славой Китаевым, которое мы записали, когда было только объявлено о финансировании этого проекта.
Published 7 December 2022 at 9:28am
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages
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