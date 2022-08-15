Австралийское правительство считает, что угроза сообщений на запрет экспорта австралийских товаров в Китай преувеличена

((ТРАНСКРИПТ))





Грег Корра - один из многих австралийских экспортеров вина, которые с большой тревогой и неуверенностью смотрят в будущее на фоне все более ухудшающихся отношений с некогда надежным торговым партнером.





"Они просто не хотят, чтобы их видели употребляющими австралийское вино, в то время как у Австралии есть размолвки с Китаем".





Со все более растущей тревогой - экспортеры вина, морепродуктов, сахара, угля, меди, ячменя и древесины говорят, что Пекин может неожиданно ввести запрет на их продукцию, блокируя доступ к ней китайских потребителей.





"Ясно, что люди не пойдут против воли правительства, поэтому это очень сложное положение. Все, что я могу сказать, это то, что последствия для многих поставщиков будут разрушительными”.





Обеспокоенность усилилась в последние дни, начиная с 6 ноября, после того, как китайские государственные СМИ сообщили об угрозе экспорту.





Но китайское правительство отклонило заявления о торговом противостоянии как слухи.





Министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд призывает к спокойствию.





“ Мы должны убедиться, что не позволим этим слухам распространиться и чтобы на их основе не были созданы искусственные рыночные условия, когда импортеров пугают скорее слухи, чем факты”.





На прошлой неделе Китай провел международную выставку импортных товаров, призвав торговых партнеров поддержать друг друга во время кризиса с коронавирусом.





Говорит официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь:





"Просто нет причин сомневаться в приверженности Китая открытости и сотрудничеству".





Эта риторика контрастирует с замораживанием дипломатических отношений Китая с Австралией.





Высокопоставленные правительственные министры по-прежнему не могут связаться со своими китайскими коллегами. Говорит Саймон Бирмингем.





"Вызывает разочарование то, что китайские власти отказываются участвовать в переговорах на министерском уровне. С нашей стороны - наши двери остаются открытыми для работы и общения с нашими китайскими коллегами".





Лидер оппозиции Энтони Альбанезе говорит, что реакция правительства на противостояние должна быть более жесткой.





"Нам нужен план действий. Недостаточно сказать: «Ну что ж, никто не ответил на наши звонки», в то время как наша торговля продолжает ухудшаться. Правительству нужен план решения этой проблемы, потому что она имеет реальные последствия для рабочих мест в Австралии, австралийского бизнеса и для австралийской экономики».





Отношения с нашим основным торговым партнером ухудшились после того, как Австралия начала призывать к глобальному расследованию пандемии коронавируса.





Это самый свежий из череды торговых инцидентов.





В мае Китай ограничил импорт австралийского ячменя, введя пошлины, после чего последовала приостановка импорта говядины с нескольких комбинатов и антидемпинговое расследование в отношении поставщиков австралийского вина.





Говорит теневая министр торговли Мадлен Кинг





"Что произойдет после этого, что может сделать правительство по этому поводу, что правительство планирует сделать, чтобы исправить эти отношения, чтобы их экспортные отрасли могли вернуться в нужное русло?"





Начало бизнеса на других торговых рынках - один из возможных ответов, который был озвучен.





Г-н Литтлпрауд говорит, что это последнее слово должно быть за частном бизнесом - не правительством.





"Это их коммерческое решение, которое они должны принять в отношении того, как они оценивают риск и куда они отправляют свой товар, на какие конкретные рынки. Это всегда было решением бизнеса, а не решением правительства".



