Флаги России и Беларуси запрещены на Australian Open

Открытый чемпионат Австралии по теннису — это праздник культур и стран. Но публичный показ флага российскими болельщиками привел к запрету флага.





Во вторник 17 января украинка Катерина Байндль отвечала на подачи в игре против Камиллы Рахимовой, российской теннисистки, соревнующейся под нейтральным флагом.





Но у корта зрители вывесили российский флаг, расстроив некоторых представителей игроков и украинское сообщество в Австралии.





Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Стефан Романив говорит, что община разочарована.





«У всех у них есть семьи, у всех есть друзья, они знают тех, кто сражаются за страну и погибли в бою. Как вы думаете, что они чувствуют? Я думаю, это очень бесчувственно. И то, что Tennis Australia не среагировали немедленно, также показывает, что они сами немного небрежны в отношении своих собственных правил».





Украинские группы протестовали против включения в турнир российских и белорусских игроков.





Запрет флага вызвал взвешенную реакцию со стороны других игроков. К примеру, так запрет прокомментировала белорусская теннисистка Арина Соболенко.





«Спорт не имеет ничего общего с политикой. Но если всем так лучше, то тогда это верное решение. Я не могу его контролировать. Что я могу сказать? Они поступили нормально. Без флагов? Значит, без флагов».





Посол Украины в Австралии выразил возмущение в Твиттере, заявив: «Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие политику «нейтрального флага».





Любители тенниса в Мельбурне поделились своими мыслями с SBS.





«Это может разжечь что-то на арене, это не то, чего мы хотим здесь».



Это не отражение отношения к игрокам.

«Если вы собираетесь позволить им играть, пусть они играют под своим собственным флагом или пусть вообще не играют».





В Tennis Australia ответили, что их первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могли приносить свои флаги, но не могли использовать их, чтобы не вызывать сбоев в игре.





После инцидента, когда флаг был размещен у корта, Tennis Australia объявила, что флаги из России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Запрет вступил в силу немедленно.





Джасинта Аллан, исполняющая обязанности премьера штата Виктория, подчеркивает важность поддержки прав человека.





«Tennis Australia уже предприняли меры, чтобы игроки из этих стран играли индивидуально, а не под флагами своих стран, поэтому это важный шаг. Он посылает четкий сигнал о том, что права человека важны, будь то в спорте или в более широком смысле в нашем обществе. Подача мощного сообщения о правах человека и соблюдении международных обязательств в области прав человека является невероятно важным принципом».





Украинские группы призывают Tennis Australia проявлять бдительность в соблюдении запрета на флаги, а также на предметы одежды с российской или белорусской символикой. Представители украинской общины опасаются, что этот вопрос может быть использован в качестве пропаганды.





Телеканал SBS связался с послом России в Австралии, но пока не получил ответ на запрос. В то же время внимание на Открытом чемпионате Австралии по теннису переключилось с политики обратно на игру.





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