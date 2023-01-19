Australian Open: главные новости и интересные события на кортах Мельбурна

Australian Open

Australian Open Source: AAP

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Наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер рассказал о самых интересных моментах прошедших трех дней Открытого чемпионата по теннису Австралии.

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программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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