Australian Open: главные новости и интересные события на кортах Мельбурна

Australian Open: главные новости и интересные события на кортах МельбурнаPlay13:09Australian Open Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.03MB) Наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер рассказал о самых интересных моментах прошедших трех дней Открытого чемпионата по теннису Австралии.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — эфир от 19.01.2023Новости SBS на русском языке — 19.01.2023Погиб министр внутренних дел Украины Денис МонастырскийОлимпийский тренер Виктор Коваленко: "Дух победителя есть в каждом, надо его только разжечь"