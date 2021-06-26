Австралийским родителям, перенесшим выкидыш, будет предоставлен двухдневный оплачиваемый отпуск

((ТРАНСКРИПТ))





Артемис и Уилл Гринвуд пережили три выкидыша за год.





Трижды они праздновали новость о беременности и будущем малыше, и все три раза заканчивались трагедией.





И ни разу они не имели права на оплачиваемый отпуск, чтобы хоть как-то прийти в себя от произошедшего.





Г-жа Гринвуд говорит, что ей приходилось сообщать на работе, что она заболела, чтобы восстановиться хотя бы физически.





“ Если ты повредил палец на ноге, то ты болен, но ведь это была потеря - потеря того, какой могла бы быть моя жизнь, нашему ребенку сейчас было бы два месяца, и вы никогда этого не забудете."





Практика не сообщать о беременности до конца первого триместра приводит к тому, что родителям приходится переживать свое горе в секрете.





Уилл Гринвуд говорит, что вернулся в офис прямо из больницы после потери их ребенка.





«Я вышел из отделения скорой помощи и сразу отправился на работу, и это было непросто. Кроме того, это общее ожидание, что нужно не раскисать и просто жить дальше».





Он открылся своему менеджеру и получил поддержку; а теперь правительство предприняло шаги, чтобы другие работодатели были юридически обязаны проявлять такое же понимание.





Федеральное правительство представило законопроект, который добавит в список причин, дающих право на отпуск по состраданию и в связи с утратой - и выкидыш - в соответствии с Законом о справедливой работе, c правом на двухдневный оплачиваемый отпуск тем, у кого выкидыш произошел на сроке до 20 недель.





Член парламента от либералов из Квинсленда Джулиан Симмондс поддержал законопроект.





" Важно дать людям время, чтобы отгоревать, и двухдневный перерыв позволит им хоть как-то это сделать. И также - этот отпуск уже будет им положен, и им не придется вести переговоры со своим работодателем в том угнетенном состоянии".





И он знает об этом состоянии не понаслышке.





Вместе с супругой Мэдди они пережили выкидыш в их десятилетнем пути ЭКО.





Г-н Симмондс говорит, что закон, как он надеется, снимет некоторые табу на разговоры о потере нерожденного ребенка.





"Моя жена вернулась на работу в тот же день, и если бы мы нашей семье пришлось пройти через это снова, нам бы потребовалось время, чтобы отгоревать".





Сэм Пейн из организации поддержки “Pink Elephant” в течение трех лет призывала к законодательным изменениям.





Она говорит, что этот закон будет в память о ее трех детях, которых она потеряла, и поможет каждой четвертой женщине Австралии, у которой случается выкидыш в течение первых 20 недель.





" После этого шага, с принятием этого закона, мы надеемся, что мы начнем разговор об обеспечении лучшей поддержки на рабочем месте для всех тех, кто пережил потерю беременности".





Ожидается, что голосование по законопроекту состоится после возобновления заседаний парламента в августе.





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