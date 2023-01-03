Австралийские куоллы выпущены в заповедник через 60 лет после того, как были объявлены вымершим видом

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Защитники животных выпустили 10 восточных куоллов в природный заповедник Нового Южного Уэльса, чтобы дать вымирающим видам еще один шанс на выживание.





Животные были выпущены в заповедник дикой природы Баррингтон в Upper Hunter, чтобы увеличить популяцию куоллов, находящихся под угрозой исчезновения.





Восточный куолл был объявлен вымершим видом на материковой части Австралии в 1963 году. Управляющий директор природоохранной организации Aussie Ark Тим Фолкнер отмечает, что это "важный момент для всего мира»:





"Один маленький шаг для куоллов. Огромный шаг для вида куоллов. Наша цель — создать материковую популяцию, репрезентативную для ее диких собратьев. Эти новые выпущенные куоллы помогут нам достичь этого. В Австралии самый низкий уровень вымирания млекопитающих на Земле. Мы потеряли столько же мелких местных млекопитающих, сколько весь остальной мир вместе взятый. Так что такой выпуск возвращает животных из процесса вымирания."





Охраняемая популяция Баррингтона является самой большой на материке и была создана в рамках программы Tasmanian Quoll Program. Другие виды, успешно выпущенные в заповедник Upper Hunter, включают тасманских дьяволов, длинноносых потору, рыжих беттонгов и каменных валлаби с кистехвостыми хвостами.





"У куоллов есть прозвище, которое я люблю, - их называют убийцами с детскими лицами, потому что они милые, но смертоносные. Восточные куоллы - плотоядные хищники. В Австралии есть четыре вида, и все они находятся под угрозой исчезновения. Они исключительно австралийские животные."





Хищник размером с кошку в основном выходит ночью и ведет одиночный образ жизни. Когда-то процветавший на материке, его популяция была уничтожена дикими кошками и лисами.





Защитник природы Хейли Шут говорит, что генетика является ключом к разведению и выращиванию популяции животного, известного своей пятнистой шерстью и яркими черными глазами.





"Эти 10 куоллов действительно важны и имеют решающее значение для популяции Австралии, потому что у них разная генетика. Так много австралийских млекопитающих отчаянно нуждаются в нашей помощи. Лисы и кошки уничтожили восточного куолла и многие другие виды."





В Aussie Ark заявляют, что надеются создать группу куоллов в заповеднике Баррингтон, что представляет собой их обычную среду обитания: жизнь в дикой природе без угрозы диких агрессивных хищников.



