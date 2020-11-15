Австралийские исследователи обнаружили череп возрастом два миллиона лет

((ТРАНСКРИПТ))





Студентка университета была на первых в своей жизни раскопках в системе палеопещер Дримолен в Южной Африке, когда она заметила нечто необычное и сразу же показала находку своему научному руководителю, доктору Анджелине Лис, которая рассказывает, что у нее просто захватило дыхание, когда она это увидела.





"Я взглянула, и у меня остановилось дыхание, мы поняли, что это было, она уже знала, но я все еще только осознавала весь смысл происходящего. Она прекрасно очистила половину зубного ряда и часть нёба, так что было очень понятно, что это такое, когда я пришла туда".





Этой находкой был череп Paranthropus robustus.





Так называемый, «двоюродный вид» нашего ближайшего прямого предка, Homo Erectus.





Одна и та же команда из Университета Ла Троб обнаружила черепа обоих видов в одной и той же области.





Говорит Джесси Мартин - научный сотрудник из этой команды.





"Самое первое, что действительно интересно в этом открытии, это то, что мы знаем, что наши самые ранние предки делили местность с другим человеческим видом, и на самом деле эти два черепа были найдены на расстоянии не более шести метров друг от друга. И они совсем разные. И вы можете представить, что 2 миллиона лет назад было два очень разных эволюционных пути, и наши предки повернули налево, а Paranthropus robustus повернули направо. И в то время как наши предки наращивают мозг, а из зубы уменьшаются, с Paranthropus robustus происходит прямо противоположное: их зубы становятся больше, а мозг меньше".





После ее открытия доктору Лис потребовалось пять дней, чтобы аккуратно высвободить из земли находку.





Затем г-ну Мартину нужно было собрать все это по кусочкам.





Учитывая, что черепу два миллиона лет, и его хрупкость можно сравнить с консистенцией влажного картона, удаление осадка с кости потребовало серьезных усилий.





"Потому что он такой хрупкий, то, как мы с ним работаем, не очень лицеприятно, но эффективно. Мы используем пластиковые трубочки, как для работы в саду, и я отсасываю осадок с кости прямо ртом. Этот способ хорош для сохранения кости, но не очень хорош для моей диеты, пока я этим занимаюсь".





Этот череп был найден в 2018 году, но статья о нем и значении этой находки вышла в свет только меньше недели назад, 11 ноября.





Г-н Мартин говорит, что такие открытия исключительно редки.





Это самый ранний и хорошо сохранившийся экземпляр этого вида, который позволяет исследователям сделать другие эволюционные открытия.





Доктор Лис будет среди этих исследователей.



