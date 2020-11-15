Австралийские исследователи обнаружили череп возрастом два миллиона лет

((ТРАНСКРИПТ))
Студентка университета была на первых в своей жизни раскопках в системе палеопещер Дримолен в Южной Африке, когда она заметила нечто необычное и сразу же показала находку своему научному руководителю, доктору Анджелине Лис, которая рассказывает, что у нее просто захватило дыхание, когда она это увидела.
"Я взглянула, и у меня остановилось дыхание, мы поняли, что это было, она уже знала, но я все еще только осознавала весь смысл происходящего. Она прекрасно очистила половину зубного ряда и часть нёба, так что было очень понятно, что это такое, когда я пришла туда".
Этой находкой был череп Paranthropus robustus.
Так называемый, «двоюродный вид» нашего ближайшего прямого предка, Homo Erectus.
Одна и та же команда из Университета Ла Троб обнаружила черепа обоих видов в одной и той же области.
Говорит Джесси Мартин - научный сотрудник из этой команды.
"Самое первое, что действительно интересно в этом открытии, это то, что мы знаем, что наши самые ранние предки делили местность с другим человеческим видом, и на самом деле эти два черепа были найдены на расстоянии не более шести метров друг от друга. И они совсем разные. И вы можете представить, что 2 миллиона лет назад было два очень разных эволюционных пути, и наши предки повернули налево, а Paranthropus robustus повернули направо. И в то время как наши предки наращивают мозг, а из зубы уменьшаются, с Paranthropus robustus происходит прямо противоположное: их зубы становятся больше, а мозг меньше".
После ее открытия доктору Лис потребовалось пять дней, чтобы аккуратно высвободить из земли находку.
Затем г-ну Мартину нужно было собрать все это по кусочкам.
Учитывая, что черепу два миллиона лет, и его хрупкость можно сравнить с консистенцией влажного картона, удаление осадка с кости потребовало серьезных усилий.
"Потому что он такой хрупкий, то, как мы с ним работаем, не очень лицеприятно, но эффективно. Мы используем пластиковые трубочки, как для работы в саду, и я отсасываю осадок с кости прямо ртом. Этот способ хорош для сохранения кости, но не очень хорош для моей диеты, пока я этим занимаюсь".
Этот череп был найден в 2018 году, но статья о нем и значении этой находки вышла в свет только меньше недели назад, 11 ноября.
Г-н Мартин говорит, что такие открытия исключительно редки.
Это самый ранний и хорошо сохранившийся экземпляр этого вида, который позволяет исследователям сделать другие эволюционные открытия.
Доктор Лис будет среди этих исследователей.
"На основании этого почти наверняка получится порядка 100 научных статей, вдобавок мы всегда надеемся вернуться в следующем году и найти что-нибудь еще. Но есть много вопросов, которые можно задать и, надеюсь, ответить на них с помощью этого черепа. Не в последнюю очередь потому, что сохранились кости, которых у нас не было в летописи окаменелостей за еще миллион лет. Так что всегда, знаете, больше вопросов, чем ответов. Но, надеюсь, в ближайшие несколько лет мы сможем ответить хотя бы на несколько из них".