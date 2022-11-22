Змеи и пауки в Австралии: Что делать при укусе

Key Points Укус любого большого черного паука требует неотложной медицинской помощи.

Любой укус змеи следует рассматривать как потенциально опасный для жизни. В качестве ключевого шага оказания первой помощи необходимо наложить иммобилизирующую повязку.

Вы можете получить неотложную медицинскую помощь в любой точке Австралии, включая отдаленные районы.

У Австралии устрашающая репутация страны, населенной ядовитыми животными. Но что касается пауков, в Австралии стоит опасаться только одного вида.





Объясняет Даррен Робертс, медицинский директор Информационного центра по отравлениям штата Новый Южный Уэльс.





«В Австралии у нас только один паук, которого действительно стоит опасаться — это воронкообразный паук — funnel-web. Также много говорят о ядовитых красноспинных пауках — redback spiders — они могут вызвать недомогание, но шансы умереть или даже получить тяжелое отравление, требующее госпитализации, очень малы. Все остальные пауки в Австралии считаются мало токсичными или нетоксичными».



Research has disproved previous concerns about redback spider bites. Although they contain venom, effects take hours to develop and do not require medical treatment, unless there are signs of infection or aggravated symptoms. Credit: Getty Images/Jenny Dettrick Хотя змеи в Австралии встречаются часто, опасные для жизни укусы случаются редко.





Из 172 видов змей, проживающих в Австралии, ядовитые только порядка 100. Из них — 12 видов змей потенциально опасны для жизни человека . Согласно последней статистке , в год от укуса змеи в Австралии погибает два человека.





«Змеи водятся по всей Австралии, в том числе там, где мы живем, поэтому вполне вероятно, что мы будем взаимодействовать с ними. Но, к счастью, укусы змей, которые действительно опасны, относительно редки», — говорит доктор Робертс.



“Snakes have very little reason to go into people's houses.” Professional snake catcher Gianni Hodgson says 90% of the calls he gets are for snake removals from a backyard. Credit: Getty Images/Andrew Balcombe / EyeEm

Первая помощь при укусе пауков

Хотя большинство укусов пауков в Австралии причиняют минимальный вред, все равно важно знать, что делать в случае укуса паука.





Доктор Робертс говорит, что в случае укуса любого паука, за исключением воронкообразного, важно обработать место укуса антисептиком, перепроверить, что у вас есть прививка от столбняка, а далее просто наблюдать за симптомами.





Если начинают проявляться симптомы или признаки заражения, обратитесь к медицинскому специалисту.





Местная боль после укуса паука — обычное явление. Чтобы облегчить боль, можно приложить холодный компресс или пакет со льдом, завернутый в чистую ткань, непосредственно к месту укуса на 15 минут.



Spider bites (other than the funnel-web) can be so delicate that people don’t feel it until later, Dr Roberts says. Credit: Getty Images/Stefania Pelfini, La Waziya Photography Укус воронкообразного паука, напротив, очень болезненный, вызывает опасное для жизни отравление и требует стационарного лечения.





При любом укусу большого черного паука или при подозрении на укус воронкообразного срочно обращайтесь ко врачу и вызывайте скорую помощь.



Укус воронкообразного паука вызывает онемение вокруг рта, тошноту и рвоту, боль в животе или груди. Шон Фрэнсис, врач в Квинслендском отделении Royal Flying Doctor Service

Funnel-web spiders are found around Sydney and the east coast. Other big black spiders are found Australia-wide. Credit: Getty Images/Image Created by James van den Broek Доктор Робертс описывает главные шаги при оказании первой помощи:



«Мы накладываем иммобилизирующую повязку, которую завязываем вокруг места укуса, а затем вверх и вниз.

Человек должен лежать неподвижно, пока к нему не приедет скорая помощь.

При укусе воронкообразного паука, лучше не ходить и не двигаться. Так как это может ускорить распространение яда по телу».

Пока не приехала скорая помощь, постарайтесь зафиксировать часть тела с укусом.



A pressure immobilisation bandage, not a tourniquet, is used for funnel-web spider bites as well as venomous snakebites to stop the venom circulation in the body. Credit: Getty Images/Lisa Maree Williams / Stringer

Что делать, если вам нужна помощь в отдаленном районе?

Шон Фрэнсис — врач в Квинслендском отделении Royal Flying Doctor Service, некоммерческой организации, предоставляющей услуги авиамедицинского транспорта, здравоохранения и круглосуточной неотложной помощи в сельских и отдаленных районах Австралии.





В отдаленных районах Австрадии укусы пауков, говорит доктор Фрэнсис, распространены, и часто тип паука, вызвавшего укус, неизвестен.



Вначале в месте укуса ощущается некоторая боль, небольшое покраснение и припухлость. Эти симптомы не являются специфическими для какого-либо конкретного типа паука. Шон Фрэнсис, врач в Квинслендском отделении Royal Flying Doctor Service

Доктор Фрэнсис объясняет, что появление системных симптомов свидетельствует об интоксикации и может потребовать вмешательство врачей. В таком случае в отдаленных районах Австралии прибегают к авиамедицинской транспортировке пациента.





«Когда есть нечто большее, чем просто боль, тут уже мы начинаем беспокоиться больше. Обычно это начинается с сильного потоотделения. Укус воронкообразного паука, например, вызывает онемения вокруг рта, тошноту и рвоту, боли в животе или груди.





«В таком случае мы усиливаем помощь. А при укусе змеи, даже при отсутствии этих симптомов, мы в любом случае предоставляем пациенту неотложную помощь», — подчеркивает доктор Фрэнсис.



In the outback, all emergency calls for snakebites trigger a medical response for suspected envenomation. Credit: Getty Images/kristianbell

Первая помощь при укусе змеи

Некоторые укусы змей сухие, что означает, что змея наносит удар, но не выпускает яд.





Но доктор Фрэнсис предупреждает, что может быть опасно предполагать, что укус змеи не ядовит. Любой укус змеи следует рассматривать как потенциально ядовитый.





Доктор Фрэнсис описывает три необходимых шага:



Закрепите иммобилизирующую повязку.

Закрепите часть тела с укусом при помощи шины.

Вызовите скорую помощь по номеру (000).

Джанни Ходжсон — лицензированный ловец змей в штате Виктория. По его словам, даже неядовитые укусы змей могут вызвать проблемы со здоровьем.





«Они могут укусить детей или домашних животных. Даже если укус не ядовитый, он может содержать бактерии».



Что нельзя делать, если вы увидели змею

Змеи вряд ли будут нападать, только если не почувствуют угрозу или испугаются. Большинство укусов происходит, когда люди пытаются убить или поймать змею.





Страх, что змея может преследовать вас, — распространенное заблуждение, отмечает г-н Ходжсон.



Единственная причина, по которой змея будет приближаться к вам, — это когда она пытается добраться до безопасного места, а вы стоите у нее на пути. Чаще всего они даже не знают, что вы там. Джанни Ходжсон, лицензированный ловец змей

Г-н Ходжсон делится некоторыми советами о том, что не следует делать, если вы заметили змею.



«Не издавайте громких звуков. Если вы действительно близко к змее, это переведет ее в оборонительный режим.

Дайте о себе знать — подвигайтесь и постепенно отходите дальше от змеи.

Если вы случайно наступили на змею, просто оставайтесь на месте. Позвольте ей двигаться и отползти, она будет продолжать ползти в своем направлении. Она просто еще не заметила вас».

Куда звонить в случае укуса