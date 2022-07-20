О составе австралийских команд на предстоящей Шахматной Олимпиаде и шансах на успех

О составе австралийских команд на предстоящей Шахматной Олимпиаде и шансах на успехPlay09:30President of the Victoria Chess Association Leonid Sandler Source: Photo supplied by L.SandlerGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.71MB) В Международный день шахмат говорим с президентом Шахматной ассоциации Виктории Леонидом Сандлером о предстоящей Олимпиаде в Индии и других новостях из мира шахмат.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод