Австралийская писательница Элизабет Гай выпустила книгу о русских поэтах

Когда мне было 19, я наткнулась на цитату Ахматовой, я выписала ее и повесила на стену на кухне в моей крохотной квартирке в Сиднее.

Элизабет Гай не говорит по-русски, и стихи русских поэтов она читала в переводе. Она преподает русскую поэзию Серебряного века в университете и старшей школе.

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- это второй роман Элизабет Гай. Мы поговорили об этой книге, а также о том, откуда возник интерес Элизабет к русской поэзии, как ей понравилась Россия и в чем удивительная красота русской поэзии Серебряного века.