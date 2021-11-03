Австралийская писательница Элизабет Гай выпустила книгу о русских поэтах

Australian writer Elizabeth Guy has released a book about Russian poets

Source: Supplied by Elizabeth Guy

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Недавно у Элизабет Гай вышла книжка, действие которой происходит в России в 1915 году. Главные герои романа Take Ink And Weep “Достать чернил и плакать” - это четыре русских поэта: Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева и Осип Мандельштам.

Когда мне было 19, я наткнулась на цитату Ахматовой, я выписала ее и повесила на стену на кухне в моей крохотной квартирке в Сиднее.
Элизабет Гай не говорит по-русски, и стихи русских поэтов она читала в переводе. Она преподает русскую поэзию Серебряного века в университете и старшей школе.
Dr Elizabeth Guy
Dr Elizabeth Guy Source: Supplied by Elizabeth Guy
Take Ink And Weep - это второй роман Элизабет Гай. Мы поговорили об этой книге, а также о том, откуда возник интерес Элизабет к русской поэзии, как ей понравилась Россия и в чем удивительная красота русской поэзии Серебряного века.
Я изучала русскую революцию и Россию в университете, и я сделала PhD в поэзии в Sydney University, и я читала поэзию Ахматовой и учила ей других десятилетиями.
В подкасте звучат стихи поэтов Серебряного века в переводе на английский язык. Подробнее об Элизабет Гай читайте
здесь
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