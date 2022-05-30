Ожидается, что счета за энергию в Австралии значительно вырастут

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Будущий министр энергетики Австралии Крис Боуэн 26 мая сообщил австралийцам печальные новости.







"Сегодня Австралийский регулятор в сфере энергетики опубликовал новую базовую цену на энергоносители, и это плохие новости для австралийцев, которые покупают электроэнергию на рынках, затронутых сегодняшним решением" .





Ожидается, что с учетом новой базовой цены рост цен для потребителей составит от 8,5 до 14% в Новом Южном Уэльсе, более 11% в юго-восточном Квинсленде и 7% в Южной Австралии.





Регулятор Виктории ранее на неделе объявил об увеличении цены на пять процентов.



Представитель регулирующего органа Джастин Оливер сказал.







"Речь в основном об оптовых ценах, главным фактором здесь является топливо - уголь и газ сейчас очень дорогие, они дорожают уже в течение некоторого времени, и это в немалой степени связано с глобальными событиями, происходящими в Европе, а также со спросом в целом" .





Около 10 процентов австралийских семей — 550 000 потребителей — платят цену по умолчанию, это максимальная цена, установленная для поставщиков энергии.





Большинство австралийцев покупают энергию у других компаний по более низким тарифам, и в ближайшие месяцы они, вероятно, увидят еще больший рост цен.





Брюс Маунтин работает в Центре энергетической политики штата Виктория. Он предупреждает бизнесы и семьи о том, что им стоит ожидать значительного увеличения их счетов в этом году.







"Крупные клиенты, выходящие на рынок прямо сейчас, наблюдают 50-процентный рост, и я не удивлюсь, если в течение следующего года мы увидим нечто подобное и в ценах для обычных потребителей, семей. Цены на газ в Австралии еще никогда не были такими, как сейчас, они все еще немного ниже, чем в Европе, но они в 2-3 раза выше, чем мы когда-либо видели".





Новое правительство обвиняет в росте цен своих предшественников и обещает инвестировать в возобновляемые источники энергии. Вот что сказал Крис Боуэн .







"Отсутствие энергетической политики, отсутствие инвестиций в новые источники энергии, отсутствие инвестиций в возобновляемые источники энергии и отсутствие перехода к ней за последние 9 лет означают, что австралийцы платят за электроэнергию больше, чем должны. Правительство Моррисона, возможно, потерпело поражение, но его наследие продолжается, и его наследие — более высокие цены на электроэнергию" .





Геополитические факторы, включая вторжение России в Украину, также способствуют росту оптовых цен на электроэнергию и газ.





Цены выросли более чем вдвое за последние 12 месяцев, и Брюс Маунтин считает, что австралийские семьи и предприятия столкнутся с еще большим скачком цен в следующем году.







"Я думаю, что мы вполне можем столкнуться со скачком цен на электричество и энергию, сравнимым с нефтяным кризисом 1973 года, когда действительно был самый большой скачок уровня поставок и цен на энергоносители, который мы видели в Австралии, я все больше боюсь, что мы приближаемся к этому. Точно не знаю, но в Европе уже такое положение" .





Это окажет еще большее давление на обычных австралийцев, которые столкнулись с ростом стоимости жизни.







Регулятор призывает австралийцев искать лучшее предложение, а Джастин Оливер из Австралийского регулятора в области энергетики говорит, что люди должны поговорить со своими поставщиками, если они испытывают финансовые трудности.





