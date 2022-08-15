Австралийцы отметили День Анзак с возобновившимися парадами и церемониями по всей стране

((ТРАНСКРИПТ))





От Канберры до маленьких мероприятий на обочине дороги - австралийцы по всей стране отметили 106-летие со дня начала истории ANZAC в Галлиполи.





Находящиеся в локдауне жители Перта вышли на свои подъездные дорожки к дому, чтобы присоединиться к общему духу праздника рядом со своими соседями.





Ветеран ВМС Австралии Гленн Робинсон говорит, что благодарен за возможность хотя бы так выразить свое уважение.





«Это очень объединяющий момент - смотреть на улицу и видеть свечи и слышать, как трубы играют вдали. Это также наша возможность каждый год выразить свое уважение ветеранам и показать, что мы ценим их службу».





На рассветные церемонии в большинстве других столиц люди допускались только по билетам, чтобы контролировать лимиты собравшихся.





4 000 человек посетили национальную церемонию в Канберре.





Премьер-министр Скотт Моррисон особо отметил заслуги тех, кто служил в Афганистане - через неделю после объявления о выводе оставшихся войск из страны.





"Австралия постоянно вносит свой вклад в борьбу с терроризмом. Это была наша самая продолжительная война. Мир стал безопаснее от угрозы терроризма, чем в то время когда башни-близнецы были разрушены почти двадцать лет назад. Однако цена этому была высокой - погиб 41 австралиец, которых мы сегодня утром вспоминаем и поичтаем особенно".





Организаторам сиднейского парада ANZAC было дано специальное разрешение на участие в мероприятии 10 000 человек.





Но наблюдателей просили соблюдать социальную дистанцию или надеть маску.





100-летний ветеран Второй мировой войны Деннис Дэвис говорит, что церемония была для него такой же особенной, как и предыдущие 60 парадов, на которых он присутствовал.





«Я помню товарищей, которых мы потеряли, их немало, к сожалению, которые не выжили, я просто благодарен Богу за то, что я один из тех, кто сумел выжить».





А в небольшом южно-австралийском городишке с населением чуть более десятка человек прошла специальная дневная церемония АНЗАК, посвященная памяти сикхов анзаков.





Более 100 посетителей прибыли в крошечный городок Мантунг в 2 часах езды от Аделаиды, чтобы почтить память 38 человек из этого региона, участвовавших в Великой войне, включая трех индийских сикхов.





Они были среди фермеров, прибывших в этот район в начале 19 века.





А в Сиднее представители Коренных народов из числа австралийцев и новозеландцев объединились вместе для проведения специальных церемоний Haka и Corroboree.





Основатель Haka for Life Леон Рури говорит, что это первое мероприятие для Сиднея.





«Это мечта - провести хака и корробори по всей стране на каждом крупном мероприятии Дня ANZAC, это новый этап нашего путешествия и новый шаг вперед» .





А в Новой Зеландии премьер-министр Джасинда Ардерн почтила память тех, кто служил за Австралию и Новую Зеландию.





Г-жа Ардерн особо отметила вклад женщин из числа Сил обороны страны.





"Наши женщины принесли жертвы, но они исполняли свой долг. Образы военных медсестер, служивших в военное время, нам очень знакомы. Они проявили мужество и сострадание в самых ужасных условиях. Именно эти женщины проложили путь к полной интеграции женщин в Силы обороны (Новой Зеландии), которые мы знаем сегодня".











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