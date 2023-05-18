С наступлением зимы австралийцев призывают проверить датчики пожарной сигнализации

С наступлением зимы австралийцев призывают проверить датчики пожарной сигнализацииPlay04:23Property owner Sean WilkesonGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.33MB) Управление пожарной безопасности и пожарно-спасательная служба штата Виктория запустили кампанию, призывающую людей устанавливать датчики дыма в спальнях и гостиных.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод