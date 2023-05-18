С наступлением зимы австралийцев призывают проверить датчики пожарной сигнализации

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Property owner Sean Wilkeson

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Управление пожарной безопасности и пожарно-спасательная служба штата Виктория запустили кампанию, призывающую людей устанавливать датчики дыма в спальнях и гостиных.

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