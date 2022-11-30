Австралийские банки присоединяются к борьбе с финансовым насилием

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В новом национальном отчете содержится призыв к банкам присоединиться к борьбе с домашним насилием.





Центр экономической безопасности женщин сообщает, что в их отчете «Разработка инструментов для борьбы» (‘Designed to Disrupt’) содержится ряд рекомендаций для банков. В том числе — какие продукты и как стоит перепроектировать для предотвращения финансового насилия.





Ребекка Гленн — генеральный директор организации. Она объясняет, что насильники используют несколько распространенных тактик.





«Вот некоторые из примеров финансового насилия. Часто партнер снимает все сбережения с совместных банковских счетов, в результате чего женщина или человек, подвергающийся насилию, полностью лишены доступа к деньгам. Мы также сталкивались с историями, когда долги по кредитным картам накапливаются на имя другого человека. Порой партнер перестает платить по ипотеке или перекраивает весь финансовый буфер, накопленный парой».





Такие банковские продукты как кредитные карты, операционные счета, личные кредиты и ипотечные кредиты часто используются при финансовом насилии.





Шелли (имя изменено по причинам безопасности) стала жертвой финансового насилия со стороны партнера.





Насильник прекратил выплаты по ипотеке как за их семейный дом, так и за их общую инвестиционную недвижимость.





«Я никак не могла это контролировать. Представьте, работники банка постоянно вам звонят и просят произвести платежи, а у вас нет на это возможности. Если партнер жестоко обращается с матерью, это автоматически затрагивает и детей. Это было невероятно напряженное время. Это была лишь одна из форм жестокого обращения и насилия, которые мой бывший партнер использовал одновременно в отношении меня и моих детей».





Генеральный директор Центра экономической безопасности женщин объясняет, что в прошлом банки уже смогли модифицировать некоторые свои продукты. К примеру, чтобы насильники не могли рассылать угрозы и оскорбительные сообщения при помощи банковских продуктов.





«Банки непреднамеренно способствуют такого рода злоупотреблениям. Мы считаем, что у них есть определенная социальная обязанность в этом вопросе. Мы хотим, чтобы банки начали с изменения условий работы, давая понять, что вне зависимости от банковского продукта, это не место для насилия. Например, почему ипотека должна быть предметом солидарной ответственности? Сейчас банк в праве требовать выплаты полностью от любой из сторон. Но, по мнению большинства пар, в ипотеку обычно вступают с разделением обязанности пятьдесят на пятьдесят. Так почему бы нам не переосмыслить продукт, раз о разделении ответственности заявлено заранее?»





Анна Блай — генеральный директор Австралийской банковской ассоциации. Она настаивает на том, что банки серьезно относятся к этому вопросу. Но признает, что еще есть направления для дальнейшей работы в борьбе против насилия.





«Австралийские банки хорошо знают, что финансовые продукты часто используются в качестве орудия насилия и контроля. Поэтому австралийские банки серьезно относятся к этому вопросу. Мы приветствуем этот отчет и надеемся на дальнейшую работу с авторами. Мы готовы рассмотреть идеи, которые помогут банкам работать в этой области еще лучше».





Религиозные лидеры считают, что эти рекомендации открывают жизненно важный путь к миру. Такие как генеральный директор организации «Женщины-мусульманки Австралии» Маха Абдо.





«Это первый шаг в сторону мирного взаимодействия. Мы фактически говорим “нет насилию в отношении женщин”, но мы также объединяем мужчин. Мы серьезно относимся к этой ответственности. Я вижу, что в этом смысле вера выступает в качестве инструмента расширения возможностей».





А жертвы, такие как Шелли, говорят, банки должны быть осведомлены лучше.





«Я не хочу, чтобы другие женщины проходили через то, что пришлось пройти мне. Я хочу, чтобы банки признали, что их используют в качестве инструмента насилия. Нам нужно, чтобы они активизировались и изменили свою политику, условия и все, что еще необходимо для защиты женщин. А женщинам, подвергающимся насилию, я хочу сказать — сообщите об этом в банк или в любую другую финансовую систему, с которой вы имеете дело. Будьте прямолинейны, скажите, что вам нужна помощь. Так и говорите — это насилие, его надо остановить, что вы можете сделать, чтобы помочь мне?»





С 2020 года австралийские банки перехватили более 500 тысяч транзакций насильственного характера. Защитники прав женщин указывают на это как на пример того, что банки могут сделать в предотвращении финансового насилия.





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