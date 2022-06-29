Перепись 2021: население Австралии стало еще более разнообразным

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Население Австралии становится еще более разнообразным и менее религиозным.





Это ключевой вывод последней переписи, проведенной в 2021 году.





Население продолжало быстро расти: за последние пять лет в Австралию прибыло более 1 миллиона новых жителей, причем подавляющее большинство - до закрытия границ в 2020 году из-за глобальной пандемии COVID.





Перепись 2021 года рисует интересную картину современной Австралии, и Тереза Дикенсон из Австралийского статистического бюро говорит, что данные показывают, как меняются модели миграции.





«Количество нас, австралийцев в первом поколении, кто родился за границей, и австралийцев во втором поколении - тех, у кого один или оба родителя родились за границей, и это также я, выросло и сейчас составляет более половины населения Австралии».





Наибольший прирост людей, не рожденных в Австралии, был из Индии, которая в настоящее время также является третьей в процентном соотношении страной рождения австралийских жителей, следуя за Австралией и Англией, за которыми идут Китай и Новая Зеландия.





Китайский язык "мандарин" по-прежнему остается самым распространенным языком, кроме английского, на котором общаются дома, но с 2016 года наибольший прирост был из числа носителей панджаби.





Что касается русского языка - 54 883 человека сообщили, что русский является их родным - это число немного выросло с прошлой переписи (тогда это было 50 308).





Демограф из Австралийского национального университета, доктор Лиз Аллен, говорит, что даже эти цифры могут не полностью отражать истинную природу мультикультурализма в Австралии.





«В то время как большинство австралийцев либо сами родились за границей, либо их родители родились за границей, это лишь верхушка айсберга. Есть гораздо больше австралийцев, которые идентифицируют себя с так называемым дефисным австралийским статусом, скажем, например, азиаты-австралийцы, афро-австралийцы и так далее".





Доля представителей поколений также сместилась в сторону миллениалов — это люди в возрасте от 25 до 39 лет, — которые сейчас почти на одном уровне с так называемыми бэби-бумерами (55 - 74 года).





Каждая из групп насчитывает свыше 5,4 миллиона человек, но Дэвид Грюин говорит, что миллениалы, вероятно, уже преобладают.





«В вечер переписи миллениалы были в шаге от достижения числа бэби-бумеров, и… к настоящему времени почти наверняка миллениалы обогнали бэби-бумеров, потому что в августе прошлого года их было всего на 5000 человек меньше».





Перепись 2021 года ознаменовалась 50-летием с того момента, как при пересчете населения были учтены также представители Аборигенных народов и жители островов Торресова пролива.





На этот раз количество респондентов, которые идентифицировали себя как Аборигенные народы и жители островов Торресова пролива, увеличилось на 25,2% по сравнению с 2016 годом и составило более 810 000 человек, или 3,2% населения.





Доктор Лиз Аллен говорит, что цифры не удивительны.





«Мы видим, что люди более охотно сообщают о своей идентичности как о представителях Коренных народов Австралии, и наряду с этим мы видим, что среди австралийцев из числа Коренных народов обычно выше уровень рождаемости».





Но почетный профессор Сандра Хардинг из Независимой экспертной группы, которая исследует качество данных переписи, говорит, что, вероятно, по-прежнему сведения об австралийцах из числа Коренных народов являются заниженными.





«Несмотря на активизацию усилий и инвестиций со стороны Австралийского Бюро статистики, в 2021 году сохраняется чистый недоучет Аборигенных народов и жителей островов Торресова пролива на уровне 17%, что соответствует данным двух последних переписей. АБС продолжит изучение этого вопроса».





Впервые в анкете переписи были заданы вопросы о долгосрочном состоянии здоровья, причем одним из наиболее часто упоминаемых состояний были психические заболевания, особенно у молодых людей.





Еще один новый вопрос был включен для оценки нынешних и бывших представителей Сил обороны Австралии - сейчас их более 580 000 человек.





Министр, ответственный за ABS,Австралийское Бюро Статистики Эндрю Ли говорит, что такая информация переписи влияет на то, как правительство формирует политику.





«Данные переписи помогают нам лучше понять появление новых сообществ, давая представление о том, куда правительтство направит свои действия».





В ходе последней переписи людей просили указать свой пол, предлагая ответы "мужской", "женский" и "небинарный", но звучат призывы включить больше вариантов ответов в следующей переписи.





Доктор Дэвид Грюин говорит, что вопросы выбирают правительство и парламент, и бывшее коалиционное правительство поручило АБС задавать вопросы о поле, но не о гендере и не о сексуальной ориентации, однако это может измениться к следующей переписи.





«Будет возможность пересмотреть это для переписи 2026 года, и АБС примет участие в процессе консультаций с общественностью, который начнется позже в этом году, чтобы узнать мнение общества по поводу того, какие еще вопросы следует включить в перепись».



