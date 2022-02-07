Австралия открывает международные границы

Австралия открывает международные границыPlay02:08 Source: AAP Image/Russell FreemanGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.93MB) Премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что всем полностью привитым путешественникам будет открыта граница в Австралию с 21 февраля 2022 года.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод