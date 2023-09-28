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LISTEN TO Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами SBS Russian 28/09/2023 08:24 Play

Австралия - четвертая богатейшая страна в мире, но здесь всё ещё слишком много людей с ограниченными средствами к существованию.





За последние 20 лет наблюдается стремительный рост разрыва в уровне благосостояния, причем те люди, которые и так имеют меньше всего, и получают меньше.





Благосостояние самой богатой части 20% населения росло в четыре раза быстрее, чем у находящихся внизу этой шкалы богатства 20%.





Профессор из Университета Нового Южного Уэльса Карла Трелор говорит, что неравенство благосостояния граждан в конечном итоге влияет на всех.





"Мировые данные показывают, что более равные по доходу общества имеют лучшие показатели в тех областях, которые действительно важны для нас: психическое здоровье, продолжительность жизни, смертность младенцев, ожирение, результаты в школе - все эти факторы определяют наше здоровье и благополучие. Неравенство также значимо для экономического роста, оно препятствует экономическому развитию, и когда богатство и власть сконцентрированы в руках немногих, это может подорвать доверие к правительству и нашу социальную и политическую стабильность".





Партнерство по борьбе с бедностью и неравенством и Университет Нового Южного Уэльса опубликовали отчет, который указывает на то, что с 2003 по 2022 год самые богатые 5% и 20% населения увеличили свое богатство на 86% и 82% соответственно.





Это в сравнении со средней частю 20%, у которых богатство увеличилось на 61%, и с находящимися внизу этой линейки 20%, у которых благосостояние увеличилось всего на 20%.





Исследование показывает, что неравенство было вызвано в основном пенсионными накоплениями "Superannuation", которые выросли на 155% из-за обязательных отчислений и инвестиций в недвижимость.





Кассандра Голди - исполнительный директор Совета социальных служб Австралии (ACOSS).





"Богатство притягивает богатство, это реальность. И это не случайные события, это результат политики, проводившейся в течение последних 20 лет, во времена бума, когда в Австралии было огромное богатство. Но за последние 20 лет мы позволили нашим пособиям по безработице стать самыми низкими среди всех стран ОЭСР. И в то же время мы предоставили удивительные налоговые скидки и льготы для людей, инвестирующих в недвижимость. А что было сделано с пенсионными накоплениями..."





Отчет "Неравенство в Австралии 2023 года" показывает, что своевременные меры правительства в ответ на пандемию COVID-19 снизили неравенство в доходах, но лишь временно.





Госпожа Трелор говорит, что в то время как разрыв в доходах остался относительно стабильным, неравенство в благосостоянии увеличивалось со временем.





Она говорит, что следует разработать планы по уменьшению этого разрыва.





"Пособия по безработице во времена COVID практически за ночь вывели из бедности почти полмиллиона человек, что повлияло на отдельных людей и, конечно же, детей в семьях, которые получили больше ресурсов для образования, обучения и занятий, от которых все дети в Австралии должны получать пользу. К сожалению, с уменьшением этой поддержки мы видим, как уровень бедности и нестабильности возвращается к уровню до COVID и порождает это неравенство в богатстве и доходах, которое мы видим из самых последних результатов".





Госпожа Голди считает, что ситуация может усугубить разделение между поколениями, между людьми разных этнических групп и социальных слоев.





Она считает, что справиться с этой ситуацией можно с помощью доступного жилья и более справедливой системы налогов и пенсионных накоплений.





"Мы сейчас находимся в ситуации, когда только каждый пятый человек старше 65 лет платит какие-либо налоги на доход, система Superannuation очень щедрая для тех, у кого и так больше всего. Так что способ борьбы с неравенством в Австралии очевиден. Это не случайность. Это изменения в политике, которые нам нужны, и они нам нужны сейчас. В первую очередь, нам нужно улучшить величину пособий по безработице для людей с самым низким доходом. Мы показали, что за одну ночь мы можем вывести из бедности более 500 000 человек. Люди в Австралии знают, что бедность - это что-то, что мы можем исправить. Мы просто должны сделать правильные вещи".





И благотворительные организации призывают к срочным действиям со стороны правительства.





Исполнительный директор Mission Australia Шэрон Каллистер говорит, что опыт с COVID был упущенной возможностью повысить доходы в бедных семьях и снизить риск бездомности.





"В 2020 году значительные дополнительные выплаты по безработице в связи с COVID успешно повысили доходы семей и снизили неравенство, но этот тренд закончился после прекращения выплат. Бедность является основной структурной причиной бездомности, и устранение бедности - неотъемлемая часть предотвращения и окончательного устранения бездомности. Адекватное увеличение пособий по безработице - это важная политическая мера. Пособия по безработице должны выполнять то, для чего они предназначены: защищать людей от бедности, а не обрекать их на нее".





Исполнительный директор Австралийского альянса исследований для детей и молодежи (ARACY) Пенни Дакин говорит, что дети, рожденные в семьях с низким доходом, будут ощущать последствия финансового стресса в будущем.





"Но мы также знаем, что эти дети, скорее всего, будут испытывать эти последствия не только в настоящее время, но и в будущей жизни. Они гораздо вероятнее столкнутся с безработицей, вероятно, будут взаимодействовать с уголовной системой, и у них есть больше шансов пережить те же условия, которые пережили их родители".





Госпожа Дакин считает важным, чтобы политика правительства выравнивала игровое поле для всех, особенно для детей, а не углубляла разделение.





"Крупные вливания средств в семьи - это действительно важный шаг, который должен быть рассмотрен. Мы видели, что правительство Австралии увеличило выплаты по безработице в последнем бюджете, но совсем немного. То, что нам нужно увидеть в следующем бюджете, - это реальное обязательство правительства дополнительно увеличить эти выплаты и сопровождать это значимыми инвестициями, причем они должны взять обязательство выслушивать сообщества и узнавать, как наилучшим образом следует использовать эти средства".



