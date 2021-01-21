Авдотья Смирнова: "Для нас коллизия между законом и милосердием является многовековой. У нас такое родимое пятно"

С 9 по 30 ноября в Австралии проходит онлайн-фестиваль российского кино. Фестиваль огранизован центром “Роскино”, в программе восемь фильмов, которые можно посмотреть бесплатно на платформе Hyvio .





Среди них историческая картина Авдотьи Смирновой “История одного назначения”.





Картина вышла в 2018 году и была отмечена крупными российскими кинопремиями “Ника” и “Золотой Орел” за лучший сценарий, а также получила призы зрительских симпатий на фестивалях “Кинотавр” и “Край света”.





Слушайте интервью с Авдотьей Смирновой в плеере наверху страницы.





- Авдотья, фильм был снят по реальной истории с участием графа Льва Николаевича Толстого. В фильме Толстой выступил в защиту писаря, который дал пощечину командиру, чтобы уберечь его от расстрела. Что в этой истории, когда вы ее прочли, так срезонировало, что вы решили снять кино по ней?







- Вы знаете, тут очень многое срезонировало, потому что, во-первых, это извечная коллизия несоразмерности проступка и наказания. Например, если бы рядового Шабунина судили через полтора года, то он бы уже не был казнен, потому что уже был прирнят другой военный устав. Такой фатум, мягко скажем, невезение.





Авдотья Смирнова Source: Supplied





Меня поразило то, что это со стороны Толстого очень современная, очень интеллигентская история, когда мы за все хорошее и против всего плохого. Толстой действительно произнес речь, от которой он сам разрыдался. Но эта речь не возымела того юридического действия, которое нужно было. Скорее всего, надо было в этом случае не самому Толстому произносить речь, а действительно, если он хотел помочь Шабунину, нанимать дорогого, серьезного адвоката. Толстой предпочел сам спасать.

Мы часто выбираем, как нам кажется, наиболее прямой путь для спасения человека, а потом выясняется, что мы, вместо того чтобы его спасать, просто красовались на фоне его руин.

Ну, и тема того, что милосердие выше справедливости, и того, что в молодости человек (...) сам себя не знает и мечтает о себе, придумывает себе роли, которые выдержать не может. Про то, что такое долг, что такое правда, что выше - долг или милосердие.





Продолжение интервью слушайте в плеере наверху страницы.





Фильм "История одного назначения" можно посмотреть онлайн с 9 по 30 ноября на платформе Hyvio . В программе фестиваля также картины "Большой", "Лед", "Другая женщина", "Человек, который удивил всех", "Снежная королева 3: огонь и лед", "Сердце мира" и "Француз".



























